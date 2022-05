Constantin Enceanu, momente delicate la șase luni de la moartea lui Petrică Mîțu Stoian: “Nu am reușit de atâta plâns”

”Petre al nostru nu mai cântă”, i-a dedicat-o regretatului său coleg, Petrică Mîțu Stoian, a strâns aproape un milion de vizualizări pe Youtube. La șase luni de la moartea bunului său prieten, Constantin Enceanu mărturisește că îl podidesc lacrimile când interpretează piesa.

Constantin Enceanu plânge când cântă piesa dedicată regretatului Petrică Mîțu Stoian

trece prin momente grele la șase luni de la moartea bunului său prieten, Petrică Mîțu Stoian. În urmă cu două săptămâni a lansat piesa ”Petre al nostru nu mai cântă”, care s-a bucurat de numeroase aprecieri în rândul publicului. Oamenii au început să îi ceară melodia lui Petrică și la evenimentele private, chiar dacă este vorba despre un botez sau o nuntă.

La început, Constantin Enceanu spune că abia reușea să interpreteze două strofe, pentru că izbucnea în plâns.

”Melodia are până acum 880 000 de vizualizări, aproape un milion. Reacțiile sunt foarte bune la piesa aceasta în memoria lui Petrică. Au început evenimentele. Chiar dacă este nuntă sau botez, lumea a început să-mi ceară melodia aceasta, să le-o cânt!

La început nu am reușit să o cânt cap-coadă, de atâta plâns. Am cântat-o la două spectacole și nu am putut să duc mai departe melodia. Am interpretat doar două strofe. Mă podideau lacrimile. Cânta doar orchestra… În ochii mei se derulau imaginile cu el, când cântam și ce frumos era! Iar lumea ne aplauda pe amândoi”, a declarat, pentru FANATIK, Constantin Enceanu.

”Le spun oamenilor că aplauzele sunt și pentru Petrică”

Constantin Enceanu spune că abia la următoarele cântări a reușit să interpreteze integral melodia realizată în memoria lui Petrică Mîțu Stoian.

”La spectacole am fost, după aceea, ceva mai detașat. Și am reușit. Am înghițit în sec. Iar lumea este atât de liniștită… Face o liniște apăsătoare atunci când o cânt. M-au ascultat să termin piesa și s-a pornit un ropot de aplauze. Iar eu le spun oamenilor că aplauzele sunt și pentru prietenul nostru, Petrică. Și atunci oamenii aplaudau și mai tare”, a mai mărturisit Enceanu.

Constantin Enceanu și Petrică Mîțu Stoian au colaborat timp de 20 de ani

Constantin Enceanu și regretatul Petrică Mîțu Stoian au colaborat timp de 20 de ani și i-a legat o prietenie adevărată. Recent, artistul a participat și la parastasul de șase luni al lui Mîțu Stoian, eveniment organizat de impresarul Doru Gușman și de familia sa.

”Am cântat cu el peste 15 ani. De fapt colaboram împreună de 20 de ani. La parastas au fost și colegele mele Steliana Sima și Rodica Petra. Parastasul de șase luni a fost făcut de impresarul Doru Gușman, în casa lui, unde a locuit Petrică în ultimii 15 sau 17 ani de zile.

În camera lui este totul intact. Tablourile sunt la locul lor, pernele, totul. Sunt două tablouri mari puse acolo, cu Petrică și cu nașa, soția lui Doru. Ea a murit prima, acum un an, în august”, a mai declarat Enceanu, pentru FANATIK.

Impresarul Doru Gușman și soția sa, nași de cununie pentru Enceanu la nunta de argint

Doru Gușman și soția sa, Maria, au fost nași de cununie pentru Constantin Enceanu și soția sa, Angela, la nunta de 25 de ani.

”Doru și regretata sa soție au fost nașii noștri la cununia de argint cu soția mea. La parastas, Doru Gușman și fetele parcă s-au întrecut între ei. Au organizat frumos. A fost mâncare și băutură, sarmale, salate, aperitive, friptură… Ce n-a fost?!

Dar a intrat cu noduri… Și când era în viață Petrică și nașa, ei aranjau frumos, organizau mese perfecte, foarte frumos… toate aranjate cum trebuie, de la tacâmuri la pahare și mâncare”, ne-a spus Constantin Enceanu, despre parastasul lui Petrică Mâțu Stoian.

Steliana Sima s-a recules în camera lui Petrică Mîțu Stoian

Și Steliana Sima a făcut dezvăluiri despre parastasul de șase luni al lui Petrică Mîțu Stoian. Artista s-a recules în camera regretatului artist și spune că toate lucrurile din camera regretatului cântăreț au rămas neschimbate.

”Am fost și în camera lui. E exact cum a lăsat-o. Doru a fost drăguț și m-a lăsat să mă reculeg în camera lui Mâțu. E patul lui așa cum îl lăsase și între perne e tabloul lui.Stai așa și te gândești… uite cum le-a lăsat pe toate, uite unde se bucură, unde se pregătea să vină să încânte publicul… te năpădesc toate gândurile”, a povestit ea într-o emisiune.