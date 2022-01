Constantin Enceanu, dezvăluiri exclusive despre bani, femei și Petrică Mîțu Stoian: ”Ne-au ieșit vorbe”

Constantin Enceanu a vorbit, cu FANATIK, despre viața lui, despre femeile pe care le-a iubit, despre soția pe care o idolatrizează. Artistul a mai povestit și despre subiecte sensibile din viața sa, precum cele care țin de partea financiară sau relația cu Petrică Mîțu Stoian, o relație de amiciție strânsă care, potrivit lui Enceanu, de-a lungul timpului, a fost interpretată greșit de cei care căutau senzaționalul acolo unde, de fapt, nu era nimic de găsit și care le-a adus bârfe cât se poate de răuvoitoare.

Constantin Enceanu nu și-a uitat prima iubire

”Armata te face bărbat”, povestește Constantin Enceanu. Și așa i s-a întâmplat și lui, cântărețul cunoscând, în armată, și prima lui dragoste, o femeie șatenă, cu câțiva ani mai mică decât el, dar care l-a impresionat.

”Aici, la Turnu Măgurele, în armată, am cunoscut o fată. A fost prima mea dragoste. Era șatenă…”, povestește, nostalgic, Constantin Enceanu. Cu zâmbetul pe buze, își amintește și cum au ajuns împreună.

”Eram cu un camarad de-al meu, iar comandantul de pluton avea un apartament în Turnu Măgurele. Ne-a trimis să îi zugrăvim casa. Dincolo de stradă era un cămin de elevi, de fete. Noi, pe acolo… De pe geam, am tot vorbit cu ele, le-am chemat la film, era jos un cinematograf…”, dezvăluie Constantin Enceanu pentru FANATIK.

Culmea, primul film, acolo unde s-a legat relația, era o dramă celebră, un film indian care a smuls râuri de lacrimi generațiilor trecute. ”Le-am invitat la film pe fete, am văzut ‘O floare și doi grădinari’. Toată lumea plângea pe acolo, noi de chicoteam și ne pupam în spate, pe ultimul rând, de se uita lumea la noi”, mai spune, râzând, Constantin Encenau.

Așa cum se întâmplă adeseori, pasiunile din tinerețe nu sunt și cele mai stabile, iar după câteva luni, totul s-a terminat. ”Dar nu a fost să fie, după ce m-am eliberat, ne-am despărțit. Lavinia, că așa o chema, a rămas acolo”, mai spune Constantin Enceanu.

”Nu am fost un Don Juan”

În ciuda faptului că a fost privit întotdeauna ca un bărbat frumos, în ciuda celebrității câștigate ca artist, Constantin Enceanu nu a profitat prea mult când a venit vorba de cuceriri amoroase. Spune că a preferat liniștea și relațiile serioase.

”Eu nu am fost un Don Juan, nu mi-a plăcut… Nu am fost genul de om care să umble din floare-n floare. Eu când am avut o relație, am ținut foarte mult la ea. Sunt mai conservator din fire. Drept dovadă, am 37 de ani de căsnicie și nu mi-am înșelat niciodată nevasta”, spune, pentru FANATIK, Constantin Enceanu.

Și asta în ciuda faptului că, așa cum recunoaște cu seninătate, tentații au existat. Ba chiar au fost momente în care s-au făcut presiuni serioase să ”calce strâmb”.

“Am întâlnit femei care mi-au spus că nu plec de lângă ele până nu mă au”

”În meseria mea, chiar este greu, tentațiile sunt foarte multe. Am întâlnit femei care mi-au spus, în față, că nu plec de lângă ele până nu mă au. Le-am zis clar că sunt nebune și de fiecare dată am scăpat. Mi-am respectat, în primul soția, pentru că este o femeie cu adevărat extraordinară.

La începuturile noastre nici ea nu prea avea încredere în mine. Îi spuneau vecinele că m-au văzut la televizor cu una, cu alta, că puneam mâna pe ele, că râdeam cu ele. Ele nu știau că așa era jocul scenic, că jucam teatru”, povestește Constantin Enceanu.

Artistul s-a însurat de trei ori, dar cu aceeași femeie

recunoaște că relația pe care o are cu soția lui, clădită de-a lungul anilor, a fost una în care fiecare și-a cam văzut de profesia lui, existând însă respectul necesar pentru a apărea încrederea.

”Soția mea nici nu a fost curioasă să meargă cu mine să vadă ce fac, abia acum, de câțiva ani, mai vine cu mine. Nu i-a plăcut să intre în lumea asta a noastră. Ea și-a văzut de finanțele ei, eu de treaba mea”, explică Enceanu.

Una dintre amintirile favorite ale artistului este felul în care s-a cunoscut cu soția lui, Angela, o prezență discretă în public. ”Soția mea îmi aducea prăjituri în fiecare zi, atunci când ne-am cunoscut, la fabrică, la transformatoare, aici, în Craiova. Eu eram la stația de muzică, eram DJ (râde, n.red.).

În 1984 dădeam dedicații, puneam muzică la stație. Așa ne-am apropiat, ea m-a combinat – cum s-ar zice – prin felul ei de a fi. Ne-am apropiat, ne-am cunoscut într-o zi de primăvară, iar în toamnă am cerut-o în căsătorie. În septembrie am cerut-o, în noiembrie am avut căsătoria civilă, pe 10 noiembrie, la Filiași. Anul următor am făcut cununia religioasă și petrecerea la Vișina (localitatea natală a artistului, n. red.).

Eu am făcut deja trei nunți! Dar cu aceeași nevastă. La 25 de ani am reînnoit jurămintele, cu costum de ginere, rochie de mireasă, nași, așa cum trebuie”; povestește Constantin Enceanu pentru FANATIK.

Enceanu și Mîțu Stoian, bani cu duiumul, impozite pe măsură

Când vine vorba despre banii pe care i-a câștigat de-a lungul vieții, din muzică, Constantin Enceanu este sincer. A câștigat mult, a muncit mult, dar și-a plătit impozitele, la ultimul ban.

”Se muncea foarte mult, dar se câștiga bine. Aveam, în weekend, mai multe nunți în aceeași noapte. Aveam și câte trei nunți pe seară, s-a întâmplat într-o sâmbătă să cânt opt ore la patru nunți, în 4 județe: la Strehaia, în Mehedinți, în Gorj, în Dolj, iar dimineața la 6.00 cântam în Olt. Dar merita.

Nu erau așa de mulți bani la vremea respectivă, nu era cu dedicații, dar munceam mult și câștigam așa. Eu nici nu am abuzat de mine. Ca să ai succes ca artist trebuie disciplină ca la sportivi, iar eu am muncit foarte mult”, povestește Enceanu.

Plata impozitelor a fost, pentru Constantin Enceanu, de neocolit. Iar acum nu îi pare rău, este convins că așa a reușit să doarmă liniștit, fără frica unor controale de la Fisc.

“Am investit și fiecare bănuț, am fost tare atent”

”Trebuie să recunosc, am strâns bani, mai ales că am muncit pentru fiecare leu. Și când aud că zic unii că noi nu am plătit impozite… Păi, tată, eu dorm cu fiscul în pat, nevasta mea e la fisc. Înțelegi? Eu dorm cu fiscul în pat. Păi în 2012, eu și cu Petre eram plătitori de TVA pe persoane fizice!

Până la urmă, ne-au învățat unii să ne facem un SRL, până atunci noi plăteam ca proștii. A venit control de la centru aici, la noi, în Dolj, să ne verifice pe mine și pe Mîțu. Le-a și zis unul că noi suntem plătitori de TVA, când au auzit aia, ne-au lăsat în pace, își făceau cruce. S-au dus la alții care nu declarau nici cinci ani, nu la noi care declaram 3 miliarde la vremea aceea. Eu, am câștigat, dar am investit și fiecare bănuț, am fost tare atent”, spune Constantin Enceanu pentru FANATIK.

Care a fost, de fapt, relația cu Petrică Mîțu Stoian: “Ne-au ieșit vorbe”

De-a lungul anilor, despre s-a tot discutat, bârfele șoptite de tot felul de răuvoitori, pe la colțuri, spunând că între ei ar fi mai mult decât o amiciție apropiată. Pentru FANATIK, Constantin Enceanu a vorbit, fără ascunzișuri, despre acest lucru și, revoltat, a respins discuțiile cu privire la relația cu regretatul său amic.

”E greu să spun cum e fără el (De Sărbătorile de Iarnă, n. red.) L-am iubit ca frate, ca prieten. Să știi, nu mă dau înapoi să vorbesc că ne-au ieșit vorbe, dar noi eram ca frații. Tată, încă o dată o spun: Mi-au plăcut prea mult femeile ca să trec la bărbați. Iar cu asta am spus tot”, a spus Constantin Enceanu, lămurind, o dată pentru totdeauna, natura relației pe care a avut-o cu regretatul Petrică Mîțu Stoian.