Constantin Enceanu s-a pregătit din timp de scumpiri! Ce a decis pentru a face față

Constantin Enceanu a dezvăluit că a fost pregătit din timp de scumpirile care au luat cu asalt România.

Constantin Enceanu, pregătit din timp pentru scumpiri

Artistul de muzică populară a mărturisit că a fost crescut cu o gândire din bătrâni pentru a se pregăti întotdeauna în vremurile bune de timpuri care pot să fie grele.

Tocmai de aceea, Constantin Enceanu a spus că este nevoie întotdeauna să îți faci sanie vara și car iarna pentru a nu fi surprins de nicio situație neplăcută în viața ta, cum este inclusiv aceasta acum

“Da, am văzut că facturile sunt mai mari, dar ce să facem? Eu am fost crescut cu o gândire, hai să zicem așa mai de la cei bătrâni luată, o gândire mai matură.

Îți faci car iarna și sanie vara. Am încercat de fiecare dată să îmi pun deoparte pentru zile negre.

Și în viața mea când am plecat la drum, când am avut perioade de succes, am zis da, ok, trebuie să îmi asigur și vremuri mai urâte (…)”, a spus el, pentru

Ce a făcut Constantin Enceanu pentru a face față scumpirilor

Artistul a mărturisit că singurul lucru pe care l-a putut face pentru a nu fi surprins fără bani în fața a fost să pună bani deoparte atunci când a făcut sume mai mari și a putut să aibă un trai decent fără să cheltuiască tot și a putut să economisească.

Pe scurt, artistul a spus că nu va avea probleme cu plata utilităților sau facturilor în următoarea perioadă pentru că s-a gândit din timp la acest lucru și are bani puși deoparte, lucru pe care l-a făcut mereu în viața sa.

„Deci nu, nu m-am plâns, am știut să îmi organizez viața de așa natură încât să nu am probleme dacă vor veni astfel de timpuri.”, a declarat Constantin Enceanu.