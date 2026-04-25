Costel Gâlcă a taxat conducerea Rapidului chiar de ziua lui Dan Șucu: „Dacă vrei să te bați la campionat, trebuie să aduci plus valoare”

Sâmbătă, 25 aprilie, este o zi festivă pentru clubul Rapid, al cărui patron Dan Șucu împlinește vârsta de 63 de ani. Boss-ul Mobexpert a primit deja multe mesaje cu ocazia aniversării sale. Costel Gâlcă, antrenorul giuleștenilor, nu a ezitat să îi transmită la rândul său un mesaj patronului, dar nu s-a ferit să atace conducerea clubului înaintea derby-ului cu Dinamo.
Rapid se pregătește pentru derby-ul de duminică seară cu Dinamo, în runda a 6-a a play-off-ului. Costel Gâlcă, cel care a vorbit la conferința de presă despre viitorul său la Rapid, a ținut să îi transmită și el un mesaj patronului Dan Șucu la împlinirea celor 63 de ani de viață. Fostul internațional român și-a vărsat frustrarea legată de anumite transferuri care nu s-au efectuat în mandatul său și a mai spus și că pentru performanță este nevoie de îmbunătățirea echipei în fiecare an.
„Îi urăm la mulți ani domnului Șucu și ne dorim să îi aducem o bucurie după meciul cu Dinamo. Când ești fericit, iei decizii mult mai bune. Dacă e să am un regret, e faptul că nu s-a putut ajunge la o înțelegere cu jucătorii pe care i-am dorit, echipa ar fi arătat cu siguranță altfel. Dacă vrei să crești și să te bați la campionat, trebuie să aduci plus valoare anual”, a spus Costel Gâlcă în cadrul unei conferințe de presă.
Dan Șucu, care este patron și la Genoa din decembrie 2024, se identifică cu clubul Rapid din primăvara anului 2022. În cei 4 ani trecuți de atunci, sumele injectate în clubul de sub Podul Grant au crescut constant. Afaceristul român este acționar majoritar în prezent, cu 90% din acțiunile clubului în posesia sa.
Potrivit declarațiilor sale, Dan Șucu a investit aproximativ 40 de milioane de euro la gruparea alb-vișinie. În această sumă impresionantă este inclusă și baza de pregătire din Ștefăneștii de Jos, care a costat nu mai puțin de 6.000.000 de euro și este una dintre cele mai moderne astfel de investiții.