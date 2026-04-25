Costel Gâlcă a taxat conducerea Rapidului chiar de ziua lui Dan Șucu: „Dacă vrei să te bați la campionat, trebuie să aduci plus valoare”

Dan Șucu sărbătorește pe 25 aprilie vârsta de 63 de ani. Constantin Gâlcă a avut un mesaj pentru conducerea Rapidului chiar de ziua finanțatorului giuleștenilor. Ce a transmis antrenorul.
Mihai Dragomir
25.04.2026 | 15:49
Costel Galca a taxat conducerea Rapidului chiar de ziua lui Dan Sucu Daca vrei sa te bati la campionat trebuie sa aduci plus valoare
Ce i-a transmis Costel Gâlcă lui Dan Șucu de ziua lui de naștere. Sursa Foto: Colaj FANATIK.
Sâmbătă, 25 aprilie, este o zi festivă pentru clubul Rapid, al cărui patron Dan Șucu împlinește vârsta de 63 de ani. Boss-ul Mobexpert a primit deja multe mesaje cu ocazia aniversării sale. Costel Gâlcă, antrenorul giuleștenilor, nu a ezitat să îi transmită la rândul său un mesaj patronului, dar nu s-a ferit să atace conducerea clubului înaintea derby-ului cu Dinamo.

Mesajul lui Constantin Gâlcă de ziua lui Dan Șucu

Rapid se pregătește pentru derby-ul de duminică seară cu Dinamo, în runda a 6-a a play-off-ului. Costel Gâlcă, cel care a vorbit la conferința de presă despre viitorul său la Rapid, a ținut să îi transmită și el un mesaj patronului Dan Șucu la împlinirea celor 63 de ani de viață. Fostul internațional român și-a vărsat frustrarea legată de anumite transferuri care nu s-au efectuat în mandatul său și a mai spus și că pentru performanță este nevoie de îmbunătățirea echipei în fiecare an.

„Îi urăm la mulți ani domnului Șucu și ne dorim să îi aducem o bucurie după meciul cu Dinamo. Când ești fericit, iei decizii mult mai bune. Dacă e să am un regret, e faptul că nu s-a putut ajunge la o înțelegere cu jucătorii pe care i-am dorit, echipa ar fi arătat cu siguranță altfel. Dacă vrei să crești și să te bați la campionat, trebuie să aduci plus valoare anual”, a spus Costel Gâlcă în cadrul unei conferințe de presă.

Câți bani a investit Dan Șucu până acum la Rapid

Dan Șucu, care este patron și la Genoa din decembrie 2024, se identifică cu clubul Rapid din primăvara anului 2022. În cei 4 ani trecuți de atunci, sumele injectate în clubul de sub Podul Grant au crescut constant. Afaceristul român este acționar majoritar în prezent, cu 90% din acțiunile clubului în posesia sa.

VIDEO Primele imagini cu locul din Galați în care au căzut fragmente de...
Digi24.ro
VIDEO Primele imagini cu locul din Galați în care au căzut fragmente de dronă. MApN: „Este un incident grav"

Potrivit declarațiilor sale, Dan Șucu a investit aproximativ 40 de milioane de euro la gruparea alb-vișinie. În această sumă impresionantă este inclusă și baza de pregătire din Ștefăneștii de Jos, care a costat nu mai puțin de 6.000.000 de euro și este una dintre cele mai moderne astfel de investiții.

Întrebată despre Cristi Chivu, Diletta Leotta nu s-a ferit de cuvinte
Digisport.ro
Întrebată despre Cristi Chivu, Diletta Leotta nu s-a ferit de cuvinte
Mihai Dragomir
Mihai Dragomir
Mihai Dragomir este redactor pe zona de sport la Fanatik. A debutat ca jurnalist la 27 SPORT AS, apoi a făcut parte din echipa celor de la Realitatea Sportivă.
