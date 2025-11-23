Constantin Gâlcă, discurs dur la adresa jucătorilor săi, după CFR Cluj – Rapid 3-0. “Am suferit mult, ne-au depășit”

ADVERTISEMENT

Cu CFR Cluj, Rapid a suferit prima înfrângere în deplasare din acest sezon. Jucătorii au evoluat slab și nu au mai avut atitudinea din etapele anterioare. Acest lucru l-a sesizat și Constantin Gâlcă, antrenorul alb-vișiniilor. La ce capitol crede fostul internațional că au fost depășiți elevii săi, care, cel puțin până luni seară, rămân, totuși, lideri în SuperLiga.

Ce le-a lipsit jucătorilor de la Rapid în meciul cu CFR Cluj

Constantin Gâlcă crede că jucătorii au acumulat prea multă încredere în forțele lor după ultimele rezultate, lucru care nu i-a ajutat, sub nicio formă, în .

“Am făcut multe greșeli, atitudinea nu cred că a fost bună, nu am reacționat după pierderea mingii. Cred că e prea multă încredere, dar bine că a venit la timp ca să ne trezim și după aceea vedem meciul următor, sunt trei puncte importante pentru noi. Dar azi nu am avut acea atitudine, agresivitate, ne-au depășit la acest capitol. Am suferit mult, mulți nu au jucat decât când au avut mingea”, a spus Gâlcă.

Ce a schimbat Daniel Pancu la CFR Cluj, în opinia lui Constantin Gâlcă

Antrenorul Rapidului consideră, totodată, că sosirea lui Daniel Pancu a fost de bun augur pentru CFR Cluj, ai cărei jucători și-au dat și ultima picătură de energie pe teren.

“Trebuie să fim conștienți cum am obținut rezultatele de până acum. Așa trebuie să fim tot timpul, indiferent de adversar. Trebuie să intrăm la fiecare meci sută la sută, indiferent de adversar. Știam că au jucători foarte buni. Am și spus înainte, s-a schimbat energia la echipă cu venirea lui Pancu. Ideea era să venim să câștigăm, dar nu a fost așa”, a mai spus antrenorul Rapidului.

Cum l-au impresionat fanii Rapidului

Gâlcă nu i-a uitat nici pe , care au venit în număr mare și la Cluj-Napoca. Antrenorul consideră că aceștia merită mai mult respect și le promite rezultate pozitive în următoarele partide.

“Merită foarte mult (n.r. fanii), trebuie să dăm foarte mult în teren, se deplasează cu noi la toate meciurile, merită mult mai mult, ca joc, puncte. Trebuie să avem atitudine, că merităm să fim sus în clasament. Dezamăgirea e mare și pentru noi, și pentru ei. Ne dorim ca următoarele meciuri să le facem mult mai bune și să câștigăm”, a transmis Gâlcă.

Ce spune Constantin Gâlcă despre lupta pentru titlu

Referitor la lupta pentru titlu, Constantin Gâlcă susține că el și jucătorii săi trebuie să o ia pas cu pas, lupta pentru supremație fiind de durată.

“Noi trebuie să fim realiști și am spus-o. Trebuie să fim conștienți, să putem rezista acolo, dar numai cu atitudine, cu ce am demonstrat până acum”, a încheiat tehnicianul.