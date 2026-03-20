Constantin Gâlcă își critică jucătorii după CFR – Rapid 1-0: „Din punct de vedere al inteligenței nu am reușit”

nu au fost la nivelul așteptat, așa cum s-a întâmplat în runda trecută, cu Dinamo, și de acest lucru au care au luat toate cele 3 puncte. Constantin Gâlcă spune că a fost nemulțumit de modul neinspirat în care jucătorii săi au tratat anumite faze și asta a costat echipa și a decis rezultatul final

Constantin Gâlcă nu depune armele după ce Rapid a pierdut meciul cu CFR Cluj

Antrenorul giuleștenilor rămâne concentrat în lupta pe care echipa sa o duce în play-off, chiar dacă a fost critic cu fotbaliștii săi pentru modul în care au evoluat în Gruia, în eșecul suferit cu CFR Cluj, 0-1. Constantin Gâlcă spune că a lipsit inspirația și inteligența de joc pentru ca unele faze să fie terminate în favoarea Rapidului, în contextul în care au existat mai multe contraatacuri pe care bucureștenii nu au putut să le fructifice.

„După cum am spus la conferința de presă de dinaintea meciului era important pentru noi să câștigăm. Mă așteptam să vină mai sus CFR, dar ei ne-au așteptat. Am făcut multe greșeli, am creat astfel tranziții și au avut ocazii. Cred că din punct de vedere al inteligenței nu am reușit să jucăm mai repede și mai simplu. Au fost jucători care puteau să facă diferit, unde puteam să pasăm diferit, nu am fost inspirați. E important să ai inspirație în fotbal, o acțiune poate să însemne mult în fotbal. Eu mi-aș fi dorit să câștigăm, dar v-am spus, nu e nimic terminat. Trebuie însă să arătăm mult mai bine pentru că putem și am demonstrat. Stadionul nostru e important, e ca un vulcan, suporterii ne susțin pe tot parcursul meciului, dar e foarte importantă exprimarea noastră din teren”, a spus Constantin Gâlcă.

Rapid a căzut pe locul 2 după eșecul suferit cu CFR Cluj

Rezultatul meciului din Gruia, coroborat cu victoria pe care Universitatea Craiova a obținut-o cu Dinamo, 1-0, a făcut ca Rapid să cadă pe locul 2 și oltenii să fie pe prima poziție. Lucrurile s-ar putea schimba din nou, dacă Universitatea Cluj o bate pe FC Argeș, pentru că „studenții” ar urma să egaleze liderul și să facă 33 de puncte, în timp ce Rapid rămâne cu 31 de puncte după cele 2 etape de play-off.

Pentru formația condusă de Constantin Gâlcă urmează pauza cauzată de barajul României cu Turcia, după care va veni duelul din campionat, contra celor de la Universitatea Cluj, ce va fi în Giulești, pe 5 aprilie. Ardelenii s-au impus în sezonul regulat pe terenul bucureștenilor, cu 2-0, și au o serie foarte bună contra trupei feroviare și caută să profite în continuare de acest avantaj psihologic.