Constantin Gâlcă, mulțumit după „remontada” cu UTA Arad: „Era important pentru noi! La Craiova este presiune tot timpul”

Partida dintre , în favoarea oltenilor. Deși „Bătrâna Doamnă” a condus până în minutul 68 , „Știința” a revenit în joc datorită lui Alex Mitriță, care a marcat și a pasat decisiv în ultima parte a meciului.

Costel Gâlcă, mulțumit de victoria împotriva UTA Arad

Constantin Gâlcă a vorbit la finalul întâlnirii cu UTA Arad. Tehnicianul oltenilor s-a arătat mulțumit de rezultatul arătat pe tabelă, dar mai ales de atitudinea jucătorilor săi din repriza a doua. În același timp, antrenorul a ținut să puncteze că la Universitatea Craiova este întotdeauna presiune, iar rezultatele primează.

„E important pentru noi că am câștigat, mai ales în contextul în care la pauză pierdeam cu 1-0. Am făcut niște schimbări, am avut niște probleme în prima repriză pe faza de construcție.

În a doua repriză am fost mai pragmatici, am marcat, am revenit în joc și după aceea am avut și acel penalty, care ne-a ajutat să câștigăm acest meci. Era important pentru noi, pentru jucători, pentru toată lumea. E bine că am marcat în a doua repriză, pentru că sunt sătul să avem multe ocazii și să nu marcăm.

(n.r la Craiova este răbdare pentru un proiect pe termen lung?) Haideți să vă spun direct, pentru că m-ați mai întrebat. Presiune există tot timpul, și va fi tot timpul. Trebuie să știi să o gestionezi și un lucru bun sunt rezultatele pozitive”, a spus Costantin Gâlcă la finalul partidei cu UTA Arad, potrivit .

Alexandru Mitriță, one-man show împotriva UTA Arad

Alexandru Mitriță a revenit în mare formă de la echipa națională și a reușit să marcheze un gol și totodată să îl servească decisiv pe Lukic în partida cu UTA Arad din etapa cu numărul 17 din Superliga.

În urma succesului cu arădenii, „Știința” a urcat pe locul secund în campionatul intern, cu 28 de puncte acumulate, la egalitate cu CFR Cluj și Dinamo București, însă cu un golaveraj mai bun.

Alexandru Mitriță a reușit să marcheze al 8-lea gol din această stagiune și fotbalistul oltenilor se află pe prima poziție în clasamentul golgheterilor, la egalitate cu Astrit Selmani, care a punctat în victoria „câinilor roșii” cu Petrolul.

Universitatea Craiova nu se va putea baza pe cel mai important jucător în etapa viitoare, în duelul cu CFR Cluj, din cauza faptului că Alexandru Mitriță a fost avertizat cu galben în urma unor proteste, acesta ajungând la 4 cartonașe în acest sezon.