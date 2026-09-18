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Constantin Grameni (23 de ani) a fost eroul Rapidului în meciul câștigat cu 3-1 în Giulești contra lui FC Argeș. Mijlocașul a marcat primele două goluri ale Rapidului, înainte ca fiul lui Dan Șucu, Andrei, să închidă tabela în prelungiri. Fotbalistul Rapidului a tras concluziile la final, iar acesta a vorbit și despre faptul că Gică Hagi nu l-a convocat la națională pentru meciurile din Liga Națiunilor.

Ce a declarat Constantin Grameni după „dubla” înscrisă în Rapid – FC Argeș 3-1

Constantin Grameni a deschis scorul în minutul 21 al meciului cu FC Argeș, cu o execuție din cădere după o pasă oferită de Stojilkovic. Apoi, mijlocașul a realizat „dubla” după pauză, cu un lob elegant peste portarul Nikic. Oancea a redus din diferență pentru piteșteni, iar gazdele au trăit cu emoții până spre final, când Andrei Șucu a făcut 3-1.

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Fostul mijlocaș al Farului a analizat . „Mă bucur foarte mult că am reuşit să înscriu, chiar vorbeam cu băieţii că nu am marcat în acest sezon. Mă bucur mai ales de golul doi, colegii văd la antrenamente că e un procedeu care-mi place, mă bucur că mi-a reuşit şi la meci. E un campionat lung, au trecut zece etape.

Normal că suntem bucuroşi că suntem pe primul loc, dar asta nu înseamnă nimic, important e să fim după 40 de etape acolo. S-a trăit în vestiar ca după orice altă victorie, era un adversar foarte incomod. A fost şi meciul de Cupă, ei ne-au bătut şi ne-au eliminat, a cântărit mult, au fost şi în play-off egaluri. Mă bucur că am reuşit după aproape un an să-i batem şi mai ales în faţa suporterilor”, a afirmat Constantin Grameni, conform .

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Constantin Grameni, prima reacție după ce a fost lăsat de Gică Hagi în afara lotului naționalei

Constantin Grameni s-a aflat pe lista preliminară a lui Gică Hagi pentru cele 4 meciuri pe care naționala României le va disputa în Liga Națiunilor în următoarele săptămâni, însă nu a fost ales în , Rapid fiind reprezentată doar de Olimpiu Moruțan. „Domnul Hagi se gândeşte că vrea numai victorii în aceste patru meciuri.

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A convocat jucătorii de care crede că are cea mai mare nevoie. Nu e în măsură nimeni să-l conteste. Normal, toţi jucătorii ne doream să fim la naţională, Oli va fi acolo, iar noi, restul, vom fi suporterii echipei naţionale. Nu am jucat pentru domnul Hagi, am jucat pentru mine, pentru clubul pe care îl reprezint”, a afirmat mijlocașul, care a evoluat în 122 de meciuri sub comanda „Regelui” la Farul.