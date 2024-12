Constantin Grameni, la primul gol în tricoul Rapidului: „Sunt foarte bucuros, îmi doream să ajut clubul”

, în meciul disputat în Giulești în cadrul grupei A din Cupa României Betano. Aaron Boupendza, Constantin Grameni și Xian Emmers au punctat pentru „alb-vișinii”, care au devenit principalii favoriți la prima poziție în grupă, având punctaj maxim după primele două runde.

Grameni, la primul gol pentru Rapid: „Vrem să câștigăm grupa cu victorii pe linie”

Pentru fostul mijlocaș al Farului a fost prima reușită marcată în tricoul giuleștenilor după transferul din luna septembrie. În minutul 63 al disputei, Grameni a împins balonul în poartă cu o deviere elegantă din careul mic. „Am înscris primul gol în tricoul Rapidului. Sunt foarte bucuros de acest lucru. Îmi doream să ajut clubul cu goluri și pase de gol.

Cel mai important este că am câștigat. Nu puteam să facem astăzi o surpriză neplăcută, suntem singurii care avem de pierdut.

Succesul Reșiței de astăzi cu Sepsi ne-a pus puțin în gardă, am fost mult mai concentrați. Cupa este o competiție a surprizelor. Sper să continuăm pe acest trend, să nu luăm goluri. Vrem să câștigăm grupa cu victorii pe linie. Rapid este o specialistă a Cupei, sper să câștigăm trofeul”, a declarat Grameni.

Internaționalul U21 a comentat și prestația gabonezului Aaron Boupendza, contestat de fanii Rapidului la meciul cu Petrolul: „Boupendza dă tot ce are mai bun pe teren, își lasă ultima picătură de energie. Este un jucător mai agresiv, mai vulcanic, dar n-a făcut acel gest cu o intenție rea (n.r. – cu Petrolul, când a gesticulat nervos în momentul schimbării). Este genul de jucător care se consumă foarte mult, ne-a spus și nouă că îi pare rău. Iubește deja clubul, s-a atașat de el.

Eu zic că s-a împăcat cu suporterii, a marcat astăzi, sperăm să o facă cât mai mult. Trec etapele și încă n-am urcat în primele 6. Mai e mult de jucat, dar locul nostru este pe podium”.

Micovschi: „Am luat în serios adversarul încă din primul minut”

Integralist în partida de marți seară, Claudiu Micovschi a tras concluziile la final: „A fost un meci bun, suntem aproape de calificare. Ne bucurăm de faptul că am reușit să facem un meci bun. Am luat în serios adversarul încă din primul minut. Știam că nu au o echipă slabă. Am avut puțină răbdare, mă bucur de faptul că au marcat și atacanții noștri.

N-a fost foarte multă lume, dar le mulțumim suporterilor care au fost prezenți. Ne gândim doar la meciul de vineri care e și mai important decât acesta (n.r. – cel de la Sfântu Gheorghe cu Sepsi, din Superliga). Obiectivul nostru este calificarea în play-off. Încercăm la fiecare meci să dăm tot ce avem mai bun, să câștigăm”.

În ultima etapă a grupei A din Cupă, giuleștenii vor juca pe teren propriu împotriva actualului lider din Superligă, CFR Cluj.