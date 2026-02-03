Constantin Grameni, replică fabuloasă pentru contestatari după golul superb din Hermannstadt – Rapid 0-3: „Suporterii români de tastatură n-au cum să spună că a bătut vântul”

ADVERTISEMENT

Rapid s-a impus clar, scor 3-0, contra lui Hermannstadt, în meciul disputat la Sibiu în etapa 25 din Superliga. Denis Ciobotariu, Constantin Grameni şi Timotej Jambor au punctat pentru gruparea pregătită de Costel Gâlcă, care a urcat pe primul loc după acest succes.

Ce a declarat Constantin Grameni după reușita fabuloasă din Hermannstadt – Rapid 0-3

Constantin Grameni, care a marcat golul de 2-0 al Rapidului cu un lob fabulos de la distanță, a tras concluziile la finalul întâlnirii. „Un meci foarte greu, veneam după o înfrângere care nu ne-a picat deloc bine. Nu aveam voie să facem un pas greșit și așteptăm derby-ul cu Petrolul. Victoria era singura opțiune pentru noi”, a spus mijlocașul.

, însă contestatarii săi au afirmat că a acesta a fost ajutat de vânt, iar Grameni le-a răspuns prin execuția de la Sibiu. „Mă bucur că în această seară suporterii români de tastatură n-au cum să spună că m-a ajutat vântul, cum scriau în cantonament. Cred că la Sibiu n-a bătut vântul în această seară. Mă bucur că am înscris, prin procedeul acesta e mai frumos, dar e important că am marcat golul care ne-a adus puțină liniște în joc.

Văzusem că vine mingea spre mine cu o viteză destul de redusă și că pot șuta din prima, portarul (n.r. ) se relaxase pentru că Petrila nu luase mingea și am zis că trebuie să încerc. Era cel mai bun moment în care puteam să încerc această execuție”, a declarat fotbalistul giuleștenilor, conform .

Victorie pentru Daniel Paraschiv la revenirea la Sibiu

Intrat pe teren în minutul 67, Daniel Paraschiv a contribuit la . „Am început puțin mai slab, adversarul a venit peste noi, din fericire am stat foarte bine în teren, a marcat Ciobi acel gol care ne-a dat un plus de siguranță, iar în repriza a doua o singură echipă a contat pe teren.

(n.r. a fost un meci special pentru tine) Da, dar când ești în teren, nu te gândești la astfel de lucruri. A fost o revedere cu anumite persoane care au contribuit la ascensiunea mea, dar e un ciclu încheiat. (n.r. cum se vede din perspectiva ta duelul pentru titularizare cu Elvir Koljic) E foarte bine să ai asemenea competiție, când eram mai tânăr mă uitam cu admirație la el când juca la Craiova, mă bucur că suntem colegi. Așa este la echipele mari, este concurență pe fiecare post, e nevoie de toată lumea”, a transmis atacantul.

Denis Ciobotariu, critici dure la adresa terenului de la Sibiu

Denis Ciobotariu a deschis scorul pentru Rapid în prima repriză, iar la final fundașul a criticat suprafața de joc de la Sibiu. „A fost un meci foarte dificil, pe un teren foarte greu. La doar două zile am reușit să demonstrăm că suntem o echipă foarte puternică și că a fost doar un accident eșecul cu U Cluj.

Nu îmi place să mă plâng, dar nu este singurul teren cu care ne chinuim. În cele din urmă, jucăm rugby ca să greșească celălalt, ca să nu greșești tu. Nu poți să faci preluări, nu poți să faci multe chestii la viteza la care ți-ai dori. Dacă adversarul vine într-o presiune, riști să pierzi mingea.

Important este rezultatul, nu cum joci. Contează în economia campionatului, dar primordial este rezultatul. (n.r. despre golul lui Grameni) Marca Gheorghe Hagi, a fost un gol senzațional, mă bucur pentru el, sper să dea cât mai multe”, a afirmat fundașul.