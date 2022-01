Constantin Nica și-a găsit echipă după despărțirea de Dinamo: „Mă întorc în Italia!”. Exclusiv

că fundașul dreapta și-a reziliat contractul cu Dinamo înainte de derby-ul cu FCSB, iar Iuliu Mureșan a declarat că Nica are o ofertă din străinătate.

Din informațiile FANATIK, este foarte aproape să semneze cu o echipă din Italia, deși a avut ofertă și din Ucraina și mai trebuie rezolvate doar câteva detalii.

Constantin Nica se întoarce în Italia! Va semna cu US Pistoiese 1921

FANATIK a aflat că fostul jucător al lui Dinamo e foarte aproape să ajungă la un acord cu US Pistoiese 1921, echipă din Serie C și va avea un salariu excelent.

Criticat pentru că a jucat un singur meci la Dinamo și a primit un salariu de 4.000 de euro, Constantin Nica va încasa în Italia un salariu lunar de 7.000 de euro.

Fundașul dreapta va semna un contract valabil până la finalul sezonului, cu opțiune de prelungire din partea ambelor părți.

Constantin Nica confirmă pentru FANATIK negocierile cu Pistoiese: „Mă întorc în Italia”

FANATIK l-a contactat pe Constantin Nica, iar fostul jucător al Atalantei Bergamo a recunoscut că se află în negocierile avansate: „Mă întorc în Italia”, a spus scurt fotbalistul de 28 de ani, care va părăsi România în zilele următoare.

Presa din Italia scrie de asemenea despre această mutare. Jurnaliștii de la notează că noul director sportiv al lui Pistoiese vrea să îl aducă la echipă pe Constantin Nica. Fundașul dreapta în Cupa României cu FC Argeș, iar în mandatul lui Flavius Stoican a bifat doar o repriză în amicalul cu CS Blejoi

Nica a luat decizia să se desparte de Dinamo chiar înainte de meciul cu FCSB și și-a reziliat contractul pe cale amiabilă: „Este adevărat. În această seară am reziliat contractul cu Nica. A fost o despărţire amiabilă. Mi-a spus că ar avea ceva din străinătate, însă nu am intrat în detalii”, a spus Iuliu Mureşan pentru FANATIK.

Constantin Nica a avut o ofertă de la PFC Lviv, locul 12 în prima ligă din Ucraina

FANATIK a aflat că Nica a avut o ofertă și din prima ligă din Ucraina, de la Karpaty Lviv, însă a preferat să revină în Italia, unde este în continuare cunoscut și a avut parte de cele mai bune momente din carieră, în Serie A.

Astfel, fundașul dreapta revine în „Cizmă” după aproape patru ani. Între 2013 și 2018 a jucat 59 de meciuri pentru Atalanta, suferind o accidentare gravă în urma căreia nu a mai reușit să revină la forma care i-a adus transferul în Serie A de la Dinamo, pentru 1,6 milioane de euro.

Constantin Nica a mai jucat în Italia sub formă de împrumut la Cesena și în Serie C la US Avellino 1912 și Latina Calcio 1932. Pistoiese, echipa cu care va semna Nica, a promovat în Serie C în acest sezon și se află pe locul 18 în campionat, cu doar 16 puncte, unul mai mult decât ultimele două clasate și va lupta pentru evitarea retrogradării.

