Constantin Schumacher crede în șansele Mioveniului: „Jucătorii mei au fost ca niște eroi”

Trupa condusă de Constantin Schumacher a avut un gol anulat în prima repriză, iar Botoșani dă lovitura in minutele de prelungiri.

„Sunt încrezător în continuare! Jucătorii mei au fost ca niște eroi!”

Constantin Schumacher e optimist după eșecul din prelungiri cu Botoșani. Tehnicianul consideră că au luptat de la egal la egal cu formația de liga 1 și că totul se va juca in retur.

„Bineînțeles că sunt încrezător, sunt încrezător în continuare! Sunt fericit unde am ajuns și sper că în meciul din retur să ne susțină fiindcă încă avem șansa noastră!”

„S-a văzut ritmul de liga 1, jucătorii meu au fost ca niște eroi și e păcat că am luat golul ăla pe care nu trebuia să-l luăm” , a declarat antrenorul Mioveniului la finalul meciului.

„Când joci cu o echipă de liga 1, te taxează la orice fază”

Jucătorul de la Mioveni, Andrei Panait s-a declarat încrezător după eșecul cu Botoșani și crede că scorul poate să fie întors în partida retur de acasă.

„ E frustrant când pierzi pe final, așa e fotbalul, te taxează. Nu contează că jucam cu o echipa din liga întâi batem la Mioveni și trecem mai departe!”

„Când joci cu o echipa de liga 1 te taxează la orice faza! Ținând cont că mai e o manșă, scorul e destul de strâns și șanse mai avem!” , a spus jucătorul experimentat al Mioveniului.

la Mioveni și lupta pare să fie departe să se fi terminat după manșa tur.

„La inceput am avut ca obiectiv salvarea de la retrogradare”

Daniel Șerbănică este unul dintre puținii fotbaliști de la Mioveni care au făcut parte din lot și sezonul trecut. Fundașul declară că obiectivul echipei a fost la început salvarea de la retrogradare, iar prezența la baraj este un bonus.

„Păcat că a venit acel gol pe final, am avut ocaziile noastre la 0-0 să marcăm! A fost acea execuție de 25-30 de metri. E normal că noi fiind o echipa de liga a doua a să ne apărăm.”

„La început am avut salvarea de la retrogradare, după ce am intrat in play-off am incercat să obținem promovarea! Acasă va fi alt joc!” a declarat Daniel Șerbănică la finalul meciului.