Constantin Toma, nemulţumit după şedinţa de marţi a PSD: „Nivelul de ură împotriva noastră e mai mare ca pe vremea lui Dragnea”

Invitat la Testul Puterii cu Denise Rifai, Constantin Toma a vorbit fără perdea de nemulțumirile față de partidul din care face parte, iar în urma ședinței PSD, în care s-au afirmat pozițiile clare a celor mai importanți membri, politicianul a spus lucrurilor pe nume.

Constantin Toma, nemulțumit după ședința PSD

Primarul din Buzău, orașul de baștină al lui Marcel Ciolacu, a vorbit despre contrele din cadrul ședinței care a avut loc astăzi, 20 mai, la PSD. În urma acestei ședințe, și s-a votat președintele interimar, fiind ales Sorin Grindeanu.

„Astăzi în ședință s-a votat continuarea sau continuitatea actualei puteri, pentru că doar s-a schimbat președintele cu prim-vicepreședintele, care este cel mai bun prieten al domnului Marcel Ciolacu, mă refer la domnul Sorin Grindeanu, care după ce am discutat mai mult acolo a ieșit că se va face o poziție constructivă. Adică dacă nu fac cele trei partide de dreapta ce spune PSD-ul, le dăm peste picioare. Nu este deloc în regulă. Situația din punct de vedere economic este foarte proastă.

Avem o criză bugetară imensă care se transformă încet încet în criză economică și vom suferi cu toții. Astăzi trebuia să fie o schimbare, și am cerut acest lucru și în plen acolo, să plece toată lumea, inclusiv cei șase care erau la masa principală acolo, la masa a conducerii, pentru că avem nevoie de o schimbare de imagine în primul rând, și când au început doi-trei colegi că intrăm în opoziție, am luat și eu cuvântul totuși și am spus vrem să ne norocim această țară. Nu e vorba despre PSD, este vorba despre România”, a afirmat Toma la FANATIK.ro.

Primarul care recunoaște cât de urât este PSD-ul în prezent

Constantin Toma, vizibil nemulțumit după ședința PSD de azi, a mai vorbit și despre incapacitatea principalelor partide din România de a gestiona adevăratele probleme ale țării. Din acest motiv, o mare parte a electoratului tradițional s-a mutat în zona suveranistă, mișcare condusă de fostul candidat la prezidențiale, George Simion.

„Trei partide care nu reușesc să fac împreună decât vreo 36%, vorbesc de PNL-USR și UDMR, rămân singuri, fără sprijin din partea PSD-ului, vom ajunge cu siguranță într-o situație în care vom fi asistați, așa va veni la pomană FMI-ul și alții care mai poată să ne țină un pic în viață. E o situație dramatică, din păcate nu s-a înțeles nimic din aceste alegeri, au fost alegeri pentru…

Nu pentru partide, au fost alegeri pentru România, au fost alegeri pentru viitorul acestei țări și oamenii au votat cu pistolul la tâmplă, dacă vreți, pentru că am simțit foarte multă teamă, în condițiile în care, atenție, vorbeați de domnul Dragnea. Vreau să vă spun acum că nivelul de ură este mai mare decât a fost pe timpul lui Dragnea. Vorbesc de ură împotriva PSD-ului, din păcate. Este o realitate cruntă”, este de părere politicianul.

Câte voturi au plecat de la Buzău către Nicușor Dan

Edilul a mai vorbit și despre faptul că ca președinte. Numai de la el din județ au plecat mii de voturi către acesta.

„Oamenii sunt total nemulțumiți. Sunt președinte la municipiu, la PSD, cea mai puternică organizație din România a PSD-ului. Am ieșit pe primul loc, mai puțin acum la alegerile astea pentru Nicușor. Am scos totuși pentru Nicușor, 61%. S-a pierdut județul în care a fost o altă acțiune a unor colegi. Vorbesc de prietenul lui Marcel, domnul Romașcanu. S-a câștigat la județ cu vreo 1.600 de voturi, chiar dacă noi am scos 61% la municipiu Buzău. Este clar un vot masiv pentru a se schimba țara și nu mai sta cu frică în propria țară. Este inacceptabil acest lucru”, a conchis primarul Buzăului la Testul Puterii, emisiune de poate fi vizionată în fiecare zi de marți, miercuri și joi, de la ora 18.00, pe canalele oficiale de Facebook și ale FANATIK.ro.