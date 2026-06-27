Constelație de vedete la Turcia – SUA 3-2. Cum au trăit Leonardo DiCaprio și Brad Pitt înfrângerea de pe stadionul din Los Angeles

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Turcia – Statele Unite ale Americii s-a disputat în ultima etapă din Grupa D, iar cele două echipe nu mai aveau nicio miză. Naționala gazdă era calificată deja de pe prima poziție, după două victorii cu Australia și Paraguay, în timp ce Turcia nu mai avea nicio speranță la calificare după ce a pierdut la 0 meciurile cu aceleași adversare. Totuși, meciul a fost extrem de intens, iar vedetele prezente pe stadionul din Los Angeles au trăit partida la intensitate maximă.

Brad Pitt a trăit Turcia – SUA la intensitate maximă

Deși multă lume se aștepta la un meci plictisitor, în care meciul dintre Turcia și SUA a întrecut toate așteptările. Ambele echipe au avut prestații solide, chiar dacă Mauricio Pochettino a dat șansa și unor jucători care au evoluat mai puțin până acum.

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Ce ți-ai putea dori mai mult de la un meci de fotbal? Partida s-a disputat pe SoFi Stadium, din Los Angeles, iar tribunele nu au fost lipsite de personalități importante, din alte domenii decât sportul.

Spre exemplu, în momentul în care Auston Trusty a deschis scorul în minutul 3, camerele l-au surprins pe celebrul actor Brad Pitt, bucurându-se ca un copil de reușita naționalei țării sale. Brad Pitt este cunoscut pentru rolurile sale celebre din filmele „Fight Club”, „Se7en”, „Troia”, „Inglourious Basterds” sau „Once upon a time in Hollywood”

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BRAD PITT CELEBRATED TRUSTY'S GOAL IN ABSOLUTE STYLE! — Goals Xtra (@GoalsXtra)

Leonardo DiCaprio a fost fotografiat îngândurat în timp ce naționala SUA era condusă de Turcia

Deși naționala Statelor Unite ale Americii a început foarte bine meciul cu Turcia și a deschis scorul foarte repede în meci, Turcia a trecut în avantaj destul de rapid, iar în minutul 31 deja conducea cu 2-1, iar tabela a rămas intactă până la pauză.

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Dacă Brad Pitt a fost observat în culmea fericirii, imediat după deschiderea scorului, camerele s-au ațintit asupra celebrului actor din „Titanic” la puțin timp după ce naționala lui Montella marcase cel de-al doilea gol. DiCaprio a fost fotografiat într-o ipostază serioasă, pus pe gânduri de al doilea gol al turcilor. Pe lângă rolul cunoscut de toată lumea, cel al lui Jack, Leonardo DiCaprio a mai jucat în „The Wolf of Wall Street”; „The Revenant”; „Inception”; „Catch me if you can” și multe alte filme arhicunoscute.

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Colin Farrell a îmbrăcat tricoul naționalei lui Mauricio Pochettino

Chiar dacă este de origine irlandeză, Colin Farrell și-a construit cariera în Statele Unite ale Americii, unde a jucat în mai multe producții de la Hollywood, iar acest lucru l-a făcut ca în timpul partidei dintre Turcia și SUA să poarte tricoul naționalei conduse de Mauricio Pochettino. El este cunoscut pentru rolurile din „The Batman”, „The Gentlemen” sau „Miami Vice”.