Construcția stadionului de 100 de milioane din România, blocată de AUR și PSD! Reacție vehementă a primarului: „Nu vă vom uita!”

AUR a depus în Parlament un amendament prin care a eliminat creditele de angajament pentru construcția stadionului din România, iar PSD a votat alături de ei. Despre ce oraș este vorba și cum a reacționat primarul
Ciprian Păvăleanu
18.03.2026 | 13:34
AUR și PSD au votat împotriva finanțării stadionului din Oradea.
În ultimii ani au apărut numeroase proiecte pentru stadioane în orașele cheie ale României, iar unul dintre proiecte urma să fie realizat în Oradea. În cadrul comisiilor reunite de buget-finanțe, AUR și PSD au blocat construcția arenei de 472 de milioane de lei, aproximativ 100 de milioane de euro, iar primarul Florin Birta a reacționat vehement pe rețelele de socializare.

Construcția stadionului din Oradea, stopată de AUR și PSD

Florin Birta a fost extrem de nemulțumit de voturile din cadrul comisiilor reunite de buget-finanțe, unde partidul AUR a venit cu un amendament prin care a eliminat creditele de angajament pentru stadionul din Oradea, iar PSD a fost de acord. Ce înseamnă acest lucru? Fără aceste credite nu se mai poate semna contractul după ce licitațiile se încheie, iar construcția este oprită.

Momentan, FC Bihor se află în Liga a 2-a, fără drept de promovare, însă se dorește ca acest lucru să se schimbe, iar echipa județului să beneficieze de un stadion modern pentru a disputa meciurile de acasă. Dacă acest vot nu ar fi avut loc, lucrările pentru stadionul din Oradea ar fi demarat la sfârșitul acestui an. Conform primarului Florin Birta, voturile au arătat în felul următor: „Voturi pentru finanțarea stadionului: PNL – 10, USR – 7, UDMR – 2, Minorități – 2. Total: 21; Voturi împotriva finanțării stadionului: PSD – 16, AUR – 8, POT – 1, PACE – 1. Total: 26”, a dezvăluit primarul orașului Oradea.

Cum a reacționat Florin Birta pe Facebook

După ce doar 21 de voturi au fost pentru finanțare, în timp ce 26 au fost împotriva finanțării, Florin Birta, primarul din Oradea, a reacționat dur pe Facebook: „Stadionul din Oradea blocat de PSD și AUR. Ce s-a întâmplat astăzi în Parlament nu mai ține de politică. Ține de cinism. În cadrul comisiilor reunite de buget-finanțe, din Parlament, în timpul dezbaterii bugetului, AUR a depus, chiar în ședință, un amendament prin care a eliminat creditele de angajament pentru stadionul din Oradea. PSD a votat fără ezitare alături de ei.

Pe scurt: fără aceste credite de angajament, nu se poate semna contractul după finalizarea licitației. Adică au blocat intenționat construcția stadionului. Punct. Nu e o “decizie tehnică”. Nu e o „optimizare bugetară”. Este o execuție politică făcută cu sânge rece. Din orgoliu, din ranchiună, din dorința de a-i mai da o lovitură lui Ilie Bolojan, cel care încearcă din răsputeri să salveze România de la dezastrul lăsat de guvernele anterioare.

Au făcut acest lucru intenționat, chiar dacă asta înseamnă să lovești nu doar Oradea, ci întreg județul Bihor. De ce spun asta? Pentru că există și alte stadioane în situații similare: Bistrița-Năsăud, Timiș, Brașov, însă doar stadionul din Oradea a fost lăsat fără finanțare. Oradea nu e câmp de bătălie pentru frustrările lor. Oradea e un oraș care vrea să se dezvolte. Să blochezi o investiție majoră și necesară pentru Oradea și județul Bihor, doar ca să-ți reglezi conturi politice nu e doar josnic. Este revoltător și iresponsabil. PSD și AUR au votat cot la cot împotriva orașului și județului nostru. Iar pentru asta, sunt convins că orădenii și bihorenii nu îi vor uita”, a transmis Florin Birta pe pagina de Facebook.

