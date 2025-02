Consultantul căruia Călin Georgescu i-a spus că are nevoie de o finanțare de 50 milioane de euro este falit. Francisc Dokonal nu are bani nici să-și plătească ratele la bancă

Săptămâna trecută au apărut mai multe detalii legate de oameni de afaceri și firme care ar putea fi implicate în finanțarea campaniei lui Călin Georgescu. În ancheta s-a dezvăluit despre aproape 2,2 milioane lei care au fost achitați de o companie controlată de Ioan Niculae, în 2020 și 2021, către consultantul financiar Francisc Dokonal de la compania FVD Global House pentru a obține o linie de creditare de 200 de milioane de euro, prin emiterea de eurobonduri.

Francisc Dokonal nu a putut plăti o datorie de 18.500 lei

Dokonal a negat faptul , dar a dezvăluit că a direcționat o parte din banii de la Niculae către Ionel Rusen, afacerist din Constanța, un susținător al lui Călin Georgescu, suma în discuție fiind de 144.000 de euro, pe care Dokonal i-a pus drept aport de capital în cadrul unei asocieri cu Rusen. În 2022, Dokonal, Rusen și Călin Georgescu s-au întâlnit la o cafenea din Viena.

Dokonal a dezvăluit că, apoi, Georgescu și Rusen l-ar fi vizitat la birou, iar primul i-a spus că vrea să candideze la președinția României și că are nevoie de o finanțare de 50 de milioane de euro, discuțiile fiind reluate și în 2023. Dokonal a mărturisit că nu i-a dat nici un ban lui Georgescu pentru campanie, dar că nu știe ce a făcut Ionel Rusen cu cei 144.000 de euro. Francisc Dokonal și firma sa de consultanță au probleme financiare serioase.

Numele lui Dokonal apare ca debitor într-un dosar înregistrat pe 13 iunie 2023 la Judecătoria Sectorului 3 București, compania FVD Global House figurează ca terț poprit, în timp ce Investcapital LTD este creditor. Obiectul dosarului este “validare poprire”, conform datelor consultate de FANATIK pe portalul instanțelor de judecată. Creditorul a solicitat instanţei ca să dispună validarea popririi pentru suma de 18.557,11 lei, reprezentând debit şi 2.644,79 lei, reprezentând cheltuieli de executare, pe care le datorează terțul poprit Francisc Dokonal.

Poprirea a fost dispusă de către executorul judecătoresc în dosarul de executare nr. 1047/2022, în baza titlului executoriu reprezentat de contractul de credit încheiat între Provident Financial IFN S.A în calitate de împrumutător şi Francisc Dokonal în calitate de împrumutat, contract de credit cesionat în data de 11.05.2021 către Investcapital LTD, ca urmare a neplăţii ratelor datorate către bancă şi declarării scadenței anticipate a creditului, executarea fiind încuviinţată potrivit înscrisurilor ataşate. Ca urmare a faptului că debitorul nu a înţeles să mai achite ratele datorate băncii aferente creditului contractat şi nici nu a dorit soluţionarea pe cale amiabilă a acestui litigiu intervenit între părţile contractante, banca a reziliat contractul şi a declarat scadent anticipat acest credit, cesionând dosarul debitorului către Investcapital LTD.

Instanța a dispus validarea popririi

În dosar se arată că debitorul Francisc Dokonal nu a înţeles să dea curs solicitărilor creditoarei, nu a achitat debitul datorat, motiv pentru care, după îndelungi încercări de soluţionare pe cale amiabilă a diferendului intervenit între părți, Investcapital LTD s-a văzut nevoită să pună în executare titlul executoriu menţionat anterior. Având în vedere faptul că Dokonal a fost identificat cu angajator, executorul judecătoresc a înfiinţat poprirea asupra acestuia, comunicând terţului poprit actele de executare ce stau la baza executării silite prin poprire. S-a mai menționat că terţul poprit nu a înţeles să dea curs solicitărilor executorului judecătoresc şi să vireze suma rezultată din fracţia de 1/3 din salariul debitorului, astfel că creditoarea s-a văzut nevoită să formuleze prezenta cerere, până la recuperarea efectivă a întregii creanţe urmăribile.

Investcapital LTD a mai arătat că terţul poprit a refuzat să se conformeze dispoziţiei de înfiinţare a popririi asupra tuturor veniturilor prezente şi viitoare ale debitorului, până la concurenţa sumei menţionate, reprezentând debit principal, accesorii calculate până la data de 30.09.2016, sumă la care se adaugă şi cheltuielile de executare silită. Instanţa a reţinut că procedura de comunicare a acestei adrese de înfiinţare a popririi a fost legal îndeplinită la data de 15.05.2023. De asemenea, din extrasul anexat de executor rezultă că debitorul era salariat al terţului poprit la momentul înființării popririi. Prin urmare, în termen de 5 zile de la comunicarea popririi, iar în cazul sumelor de bani datorate în viitor de la scadenţa acestora terţul poprit avea obligaţia să consemneze suma de bani, dacă creanţa poprită este exigibilă şi să trimită dovada executorului judecătoresc.

Pe cale de consecinţă, instanţa a arătat că va admite cererea și va dispune validarea popririi în dosarul de executare asupra sumelor de bani pe care terţul poprit FVD Global Houes SA le datorează debitorului, până la concurenţa sumei de 21.201,90 lei, reprezentând debit şi cheltuieli de executare. Această decizie a fost luată de instanță pe 4 aprilie 2024. Francisc Dokonal și firma sa au fost implicați într-un dosar asemănător, înregistrat tot la Judecătoria Sectorului 3, pe 8 noiembrie 2021. De data aceasta, creditor a figurat ING Bank, care a formulat o cerere de validare a popririi împotriva terţului poprit FVD Global House SA.

Francisc Dokonal a fost executat silit pentru o datorie de 118.000 lei la ING

În motivare, a arătat că prin cererea de executare silită ce a stat la baza deschiderii dosarului de executare, creditoarea a solicitat executarea silită împotriva debitoarei în baza titlului executoriu reprezentat de contract de credit ING Personal din decembrie 2018, cerere care a fost încuviinţată prin încheierea pronunţată de Judecătoria Sectorului 3 Bucureşti. Având în vedere faptul că debitoarea nu şi-a îndeplinit obligaţia, prin adresa din data de 14.10.2021 pe care debitoarea le încasează cu titlu de remuneraţie salarială de la terţul poprit până la încasarea sumei totale de 118.921,81 lei. Adresa de poprire a fost recepţionată la data de 20.10.2021, astfel cum reiese din dovada de comunicare, iar terţul poprit nu şi-a îndeplinit obligaţia prevăzută.

S-a precizat că în perioada 7.12.2020-14.10.2021 au fost emise două adrese de înfiinţare a măsurii popririi şi un număr de două adrese de revenire la adresele de înfiinţare a popririi, toate cele 4 adrese fiind comunicate către terţul poprit conform dovezilor de comunicare, însă acesta nu a dat curs niciuneia până în prezent. Prin adresa emisă la data de 18.09.2020, comunicată terţului poprit la data de 20.10.2021, executorul judecătoresc a dispus înfiinţarea popririi asupra 1/3 din venitul lunar constând în drepturile salariale nete datorat de terţul poprit debitorului până la concurenţa sumei totale de 118.921,81 lei, compuse din debit şi cheltuieli de executare.

Prin adresa de înfiinţare a popririi i s-a pus în vedere terţului poprit că are obligaţia să consemneze în termen de 5 zile de la comunicarea popririi sumele de bani în contul executorului judecătoresc, acesta nu şi-a îndeplinit obligaţia stabilită în sarcina sa, se arată în dosarul consultat de FANATIK. În consecinţă, instanţa a arătat că va admite în parte cererea şi va obliga terţul poprit FVD Global House SA să plătească creditoarei cota de 1/3 din veniturile lunare datorate debitorului Francisc Dokonal sau pe care i le va datora în viitor în temeiul unor raporturi juridice existente până la concurenţa sumei de 118.921,81 lei. Această decizie a fost luată de Judecătoria Sectorului 3 pe 5 aprilie 2022.