News

Consumatorii de energie, păcăliți? ANPC a sancționat Hidroelectrica, PPC și Electrica pentru nereguli în contracte

Cei mai mari furnizori de energie, Hidroelectrica, PPC și Electrica, au fost sancționați de ANPC. Ce nereguli au fost descoperite
Ana-Maria Tomescu
25.08.2025 | 16:32
Consumatorii de energie pacaliti ANPC a sanctionat Hidroelectrica PPC si Electrica pentru nereguli in contracte
ANPC a sancționat Hidroelectrica, PPC și Electrica pentru nereguli în contracte. Colaj Fanatik/ Foto Hepta/Facebook

Mai multe companii din sectorul furnizării energiei electrice, printre care Hidroelectrica, PPC și Electrica- cei mai importanți jucători din acest domeniu- au fost sancționate de Autoritatea Națională pentru Protecția Consumatorilor (ANPC), după ce au fost găsite mai multe nereguli.

ADVERTISEMENT

Hidroelectrica, PPC și Electrica, sancționate de ANPC

Conform precizărilor transmise de reprezentanții ANPC, la solicitarea Hotnews, au fost descoperite nereguli privind redactarea contractelor, ofertele destinate consumatorilor erau neclare, iar prețul final lipsea în multe cazuri. Controalele au fost efectuate în intervalul aprilie-iunie, chiar înainte de majorarea prețului la energie, în contextul expirării schemei de plafonare.

Mai exact, ANPC a constatat următoarele nereguli la furnizorii de energie: clauze contractuale redactate neclar și imprecis; lipsa unor informații esențiale în ofertă, precum perioada de facturare, prețul energiei, condițiile de reînnoire sau încetare a contractului și discrepanțe între ofertele afișate la punctele de lucru și cele de pe site-urile oficiale.

ADVERTISEMENT

Ce alte nereguli au fost descoperite la furnizorii de energie electrică

De asemenea, inspectorii subliniază că unele dintre companii nu au indicat prețul final cu toate taxele incluse și a valorii TVA și întârziau emiterea facturilor. Au fost identificate și clauze abuzive care permit accesul persoanelor neautorizate la echipamente amplasate pe domeniul public și lipsa menționării unei alternative de soluționare a litigiilor (SAL/SOL).

Reacția Hidroelectrica, PPC și Electrica

Amenzile primite de fiecare companie în parte nu au putut fi dezvăluite de ANPC. Potrivit sursei citate, reprezentanții Autorității pentru Protecția Consumatorilor au specificat că procesele verbale nu au caracter public. Contactată de Hot News, Hidroelectrica a transmis că a fost vorba de o sancțiune de 10.000 de lei pentru „situații punctuale, efectuate cu întârzieri”.

ADVERTISEMENT
Ce s-a întâmplat cu un avion plin cu ruși, care a aterizat de...
Digi24.ro
Ce s-a întâmplat cu un avion plin cu ruși, care a aterizat de urgență în Estonia, după un atac cu drone

„În urma verificărilor, Hidroelectrica a fost sancționată cu suma de 10.000 lei pentru situații punctuale efectuate cu întârzieri din partea noastră. Menționăm că, în aceste cazuri, clienții au primit cele mai bune soluții de remediere, iar compania își reafirmă angajamentul de a furniza servicii corecte și de calitate, în conformitate cu legislația în vigoare”, a informat Hidroelectrica.

ADVERTISEMENT
A rupt tăcerea: reacție dură a femeii cu care Gigi Becali a fost...
Digisport.ro
A rupt tăcerea: reacție dură a femeii cu care Gigi Becali a fost acuzat că și-a înșelat soția timp de 20 de ani

Totodată, reprezentanții PPC Energie spun că au apărut pe lista firmelor sancționate după un avertisment primit de sucursala din Vaslui. În același timp, Electrica Furnizate transmite că „depune permanent eforturi pentru remedierea în cel mai scurt timp a oricărei situații identificate de către aceștia în relația cu furnizorul.”

România trimite un nou pachet de ajutor militar Ucrainei. Ministrul Ionuț Moșteanu: „Putin...
Fanatik
România trimite un nou pachet de ajutor militar Ucrainei. Ministrul Ionuț Moșteanu: „Putin s-a înșelat”
Tânăr din Prahova, mort după ce s-a electrocutat la pescuit. Greșeala fatală făcută...
Fanatik
Tânăr din Prahova, mort după ce s-a electrocutat la pescuit. Greșeala fatală făcută de bărbat: nu a mai avut nicio șansă
Ce studii are, de fapt, Răzvan Lucescu, antrenorul lui PAOK Salonic. Domeniul la...
Fanatik
Ce studii are, de fapt, Răzvan Lucescu, antrenorul lui PAOK Salonic. Domeniul la care puțină lume s-ar fi gândit
CITEȘTE cele mai bune articole pe Google News! Urmărește FANATIK.RO
Ana-Maria Tomescu
Ana-Maria Tomescu
Ana-Maria Tomescu este redactor pe zona de Actualitate la Fanatik. A debutat în presa online în urmă cu 7 ani și a lucrat pentru publicațiile sursata.ro și anchetaonline.ro.
Parteneri
Ce i-au strigat, de fapt, fanii din tribună lui Mirel Rădoi: 'De asta...
iamsport.ro
Ce i-au strigat, de fapt, fanii din tribună lui Mirel Rădoi: 'De asta a dat cu pumnul!'
A apărut noua revistă Taifasuri
  • Nu rata numărul 1046 al revistei Taifasuri!
  • Pachet special: revista + 3 CD-uri, la superpreţul de 19,99 lei
A apărut noua revistă Taifasuri
  • Interviu de colectie cu Cezara Dafinescu despre preţul succesului
  • Farmacia verde, sănătate, dietă, frumuseţe şi multe altele
Acum la toate punctele de presă din România!