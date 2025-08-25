Consumatorii de energie, păcăliți? ANPC a sancționat Hidroelectrica, PPC și Electrica pentru nereguli în contracte

Mai multe companii din sectorul furnizării energiei electrice, printre care Hidroelectrica, PPC și Electrica- cei mai importanți jucători din acest domeniu- au fost sancționate de Autoritatea Națională pentru Protecția Consumatorilor (ANPC), după ce au fost găsite mai multe nereguli.

ADVERTISEMENT

Hidroelectrica, PPC și Electrica, sancționate de ANPC

Conform precizărilor transmise de reprezentanții ANPC, la solicitarea , au fost descoperite nereguli privind redactarea contractelor, ofertele destinate consumatorilor erau neclare, iar prețul final lipsea în multe cazuri. Controalele au fost efectuate în intervalul aprilie-iunie, chiar înainte de majorarea prețului la energie, în contextul expirării schemei de plafonare.

Mai exact, ANPC a : clauze contractuale redactate neclar și imprecis; lipsa unor informații esențiale în ofertă, precum perioada de facturare, prețul energiei, condițiile de reînnoire sau încetare a contractului și discrepanțe între ofertele afișate la punctele de lucru și cele de pe site-urile oficiale.

ADVERTISEMENT

Ce alte nereguli au fost descoperite la furnizorii de energie electrică

De asemenea, inspectorii subliniază că unele dintre companii nu au indicat prețul final cu toate taxele incluse și a valorii TVA și întârziau emiterea facturilor. Au fost identificate și clauze abuzive care permit accesul persoanelor neautorizate la echipamente amplasate pe domeniul public și lipsa menționării unei alternative de soluționare a litigiilor (SAL/SOL).

Reacția Hidroelectrica, PPC și Electrica

Amenzile primite de fiecare companie în parte nu au putut fi dezvăluite de ANPC. Potrivit sursei citate, reprezentanții Autorității pentru Protecția Consumatorilor au specificat că procesele verbale nu au caracter public. Contactată de Hot News, de o sancțiune de 10.000 de lei pentru „situații punctuale, efectuate cu întârzieri”.

ADVERTISEMENT

„În urma verificărilor, Hidroelectrica a fost sancționată cu suma de 10.000 lei pentru situații punctuale efectuate cu întârzieri din partea noastră. Menționăm că, în aceste cazuri, clienții au primit cele mai bune soluții de remediere, iar compania își reafirmă angajamentul de a furniza servicii corecte și de calitate, în conformitate cu legislația în vigoare”, a informat Hidroelectrica.

ADVERTISEMENT

Totodată, reprezentanții PPC Energie spun că au apărut pe lista firmelor sancționate după un avertisment primit de sucursala din Vaslui. În același timp, Electrica Furnizate transmite că „depune permanent eforturi pentru remedierea în cel mai scurt timp a oricărei situații identificate de către aceștia în relația cu furnizorul.”