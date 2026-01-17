Consumul de alcool, o problemă ignorată în România: ce arată raportul OCDE. Specialișii trag un semnal de alarmă: „Trebuie să punem niște limite”

ADVERTISEMENT

Un raport al Organizației pentru Cooperare și Dezvoltare Economică (OCDE) arată că România înregistrează cel mai ridicat nivel de consum de alcool, în comparație cu țările membre. În același timp, 5% dintre decesele din țara noastră sunt atribuite consumului de alcool, față de 3% cât se înregistrează în celelalte state. Ce spun sociologii cu privire la această problemă.

România, campioană la consumul de alcool față de țările OCDE

O statistică publicată de OCDE arată că suntem campioni la consumul de alcool, în comparație cu statele membre OCDE. Astfel, 5% din totalul deceselor în anul 2021 a fost tot din această cauză, deși media țărilor membre OCDE este de 3%, arată raportul „OCDE Reviews of Health Systems: Romania 2025”.

De asemenea, în anul 2023, consumul mediul de alcool a fost de 12,3 litri de alcool pe adult, în timp ce media OCDE a fost de 8,5 litri. Între anii 2013 și 2023 a fost observată o creștere semnificativă în țara noastră, de 30%, de consum. Despre consumul episodic excesiv, cel puțin o dată pe săptămână, raportul arată că 11% din populație are acest comportament, aceasta fiind cea mai ridicată proporție dintre țările OCDE.

Ce cauze și ce soluții a găsit OCDE

Raportul OCDE arată că „România nu are o politică solidă privind alcoolul” și că nu există o strategie națională pentru reducerea consumului. De asemenea, documentul susține că „până în prezent s-a implementat doar un set limitat de măsuri, cum ar fi accizele la alcool, reglementări privind publicitatea și sponsorizarea și, mai recent, în 2024, o interdicție privind vânzarea de alcool persoanelor sub 18 ani”.

„Deși există implicări minime din partea medicilor de familie și toleranță zero pentru conducerea sub influența alcoolului, există lacune importante, având în vedere problema legată de alcool în țară. De exemplu, alcoolul poate fi achiziționat din benzinării. Pentru a-și consolida politica și a îmbunătăți sănătatea populației, România ar trebui să demareze acțiuni suplimentare eficiente și rentabile”, se mai arată în raportul OCDE.

În același timp, documentul sugerează că ar fi nevoie de aplicarea unor măsuri fiscale, precum stabilirea unui preț minim pe unitatea de alcool, înăsprirea sancțiunilor pentru conducerea sub influența alcoolului în vederea reducerii accidentelor, reglementarea privind disponibilitatea produselor și întărirea controlului asupra marketingului care vizează minorii.

Care este problema reală, identificată de sociologi

În acest context, FANATIK l-a contactat pe sociologul Gelu Duminică. Acesta susține că nu e prima oară când suntem în acest top al țărilor consumatoare de alcool și problema persistă de mult timp, deoarece „noi nu am învățat prea bine efectele consumului”.

„De foarte multă vreme noi avem povestea asta. Iar ea, neadresată, devine ca un cancer, nu face decât să ocupe tot corpul și nu se vindecă. Așa că trebuie să ne uităm la ea în dinamică, la problema actuală. Nu o putem explica doar pe indicatorii actuali, ci trebuie să ne uităm în dinamici, faptul că noi venim din spate cu problema asta, care nu a fost adresată și care, da, are și explicații, ținând cont de ceea ce se întâmplă în momentul de față, în contextul actual, dar care nu sunt primordiali.

Dar, fundamental, este faptul că noi nu am adresat problema asta. Nu am vorbit de ea, noi n-am discutat-o, n-am așezat-o, n-am pus-o cu adevărat în discuție. N-am luat-o în serios și logic, ea se perpetuează”, a declarat sociologul Gelu Duminică.

În acest sens, sociologul explică faptul că atât , cât și , „au cauze istorice”, existând un „element cultural” în spatele acestei probleme. „La noi petrecerile sunt înecate în alcool”, a punctat Gelu Duminică. O altă cauză care a generat această situație este lipsa educației.

Ce ar trebui să facem să nu mai fim fruntași la consumul de alcool

Sociologul Gelu Duminică a subliniat faptul că „restricțiile nu au rezolvat niciodată nimic”. Astfel, el e de părere că educația ne-ar putea ajuta să nu mai ocupăm locurile fruntașe în astfel de topuri, când vine vorba de consumul de alcool.

„Trebuie să punem niște limite. Oamenii și firmele care vând alcool minorilor ar trebui pur și simplu să plătească niște amenzi sau să fie desființate. Noi avem legislație, însă, ne uităm în perioada sărbătorilor de iarnă în supermarket și în altele și o să vedeți ce se întâmplă. La magazinele din colț nu mai spun. Hai, că la supermarketuri poate te mai controlează cineva, dar la magazinele de stradă nimeni nu te-ntreabă.

„În primul rând, avem nevoie să discutăm despre problemă, să realizăm că avem o problemă, dar noi o privim așa, cu un zâmbet în colțul gurii, când, de fapt, e o problemă socială majoră. Mii de familii, în momentul de față, sunt la limita nervilor, sănătății mintale și sănătății fizice din cauza faptului că un membru de-a lor este măcinat de această dependență. Plus dependența de alcool vine la pachet cu multe altele, cu violență, cu sărăcie. Legislație avem, nu putem spune că nu avem, dar ea trebuie și aplicată”, a mai declarat sociologul Gelu Duminică, pentru FANATIK.

Pe de altă parte, sociologul a menționat că tinerii au un alt comportament și consumă mai puțin alcool decât generația milenialilor. Același lucru l-a menționat și despre consumul de tutun: „societatea evoluează, tinerii au la dispoziție o mulțime de alte lucruri și comportamentul se ajustează ușor, ușor, însă suntem încă departe de ceea ce ar trebui să fim”.

Alcoolul, principala cauză în accidente

Potrivit unui raport al Organizației Mondiale a Sănătății, alcoolul este una dintre principalele cauze în accidente, la nivel mondial, în special în Europa. Astfel, consumul crește riscul de vătămare corporală prin afectarea judecății, reducerea inhibițiilor, încetinirea timpilor de reacție și afectarea coordonării. Toate acestea duc la un „comportament riscant” și la accidente rutiere, înec, arsuri, vătămări intenționate și violență de orice fel.

„Alcoolul contribuie substanțial la decesele cauzate de multiple categorii de vătămări corporale în Europa, în special autovătămare și violență interpersonală. Cel mai mare număr de decese cauzate de vătămări corporale care pot fi atribuite alcoolului se înregistrează în cazul autovătămării (peste 43.600 de decese), urmate de alte vătămări neintenționate (peste 27.000), accidente rutiere (aproximativ 24.300) și căderi (aproximativ 19.600)”, se arată în raportul OMS.