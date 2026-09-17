Contestatarii lui Pescobar, puşi la colţ: „Ce aveţi, fraţilor, cu el?”. Ce sfat i-a dat Mitică Dragomir după ce a semnat cu Pro TV

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Adaptarea românească a celebrei emisiuni „Kitchen Nightmares” va putea fi urmărită la Pro TV sub titlul „Pe muchie de cuţit” şi îl va avea ca prezentator pe unul dintre cei mai de succes antreprenori din domeniul HoReCa, Paul Nicolau, mai bine cunoscut sub numele de Pescobar.

„Dintre cei care l-au refuzat pe Pescobar la Imperiul Leilor, o parte au dat faliment”

Vestea că Pescobar va fi prezentatorul show-ului a stârnit reacţii contradictorii pe reţelele de socializare. Pentru Dumitru Dragomir, faptul că mulţi contestă alegerea făcută de Pro TV poate fi un semn bun. „Dacă îl înjură lumea e foarte valoros. El să nu înjure!”, a spus el, la „Profeţiile lui Mitică”.

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De altfel, fostul şef al LPF l-a lăudat în direct pe . „Ce, Pescobar e vreun prost? E vorbitor de două limbi străine, este un om de afaceri de succes. Ce-aveţi măi fraţilor cu el? Aa, că se înjură cu Rizea și cu nu mai știu cine? Păi, ei se înjură pentru rating!”, a mai afirmat Dragomir.

Acesta a făcut referire şi la momentul de acum câţiva ani, când Pescobar a mers la emisiunea „Imperiul Leilor”, tot de la Pro TV, şi a fost refuzat când a cerut finanţare de două milioane de euro pentru afacerea sa. „Dintre cei care l-au refuzat o parte au dat faliment, iar el a prosperat. Pescobar se pricepe bine”, este verdictul lui Mitică Dragomir.

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Dragomir: „Ăia care-l înjură pe Pescobar sunt muritori de foame”

Prieten bun cu Pescobar, pentru a avea o emisiune de succes şi un public de calitate. „La audienţe sparge pe toată lumea. Cu o singură condiţie, să nu jignească. Să caute sinonime care să nu jignească. În momentul în care cobori nivelul, cobori şi nivelul de asistenţă şi atunci se uită numai prostimea la tine”, a mai spus „Oracolul de la Bălceşti”.

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În ceea ce-i priveşte pe contestatarii lui Pescobar, Mitică Dragomir şi-a exprimat tranşant părerea despre ei: „Ăia care înjură sunt muritori de foame, n-au fost niciodată în crâşmă la el, fiindcă n-au avut bani de aşa ceva. Şi îl înjură! Aşa cum îi înjură pe Gigi Becali şi pe alţii”.

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