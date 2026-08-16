„Contez pe el, e lider în vestiar!”. Jucătorul în jurul căruia vrea Șumudică să reconstruiască CFR Cluj și transferurile pe care le așteaptă

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Marius Șumudică începe o nouă aventură pe banca lui CFR Cluj, iar antrenorul știe deja foarte clar ce vrea de la echipa sa. Tehnicianul va debuta în această seară, la Arad, împotriva celor de la Corvinul Hunedoara, într-un meci în care își va face primele impresii despre lotul pe care îl are la dispoziție. Înaintea partidei, Șumudică a vorbit la FANATIK SUPERLIGA despre viitorul unuia dintre cei mai importanți oameni din vestiar, dar și despre posturile pe care consideră că CFR-ul trebuie să le întărească urgent.

Șumudică îl vrea pe Djokovic la CFR Cluj: „Contez pe el. Este un lider în vestiar!”

Marius Șumudică a lămurit situația lui Damjan Djokovic, despre care au existat informații privind o posibilă plecare de la CFR Cluj. spune că se bazează pe mijlocaș în continuare și consideră că experiența acestuia atât de la nivelul gazonului, cât și în vestiar poate reprezenta un avantaj important pentru echipă în sezonul următor.

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„Deocamdată am vorbit cu Djokovic, este aici, cu echipa. Din punctul meu de vedere pot spune că mă bazez pe el. Are toată susținerea mea și, dacă-și dorește să rămână, contez pe el. Nu am avut nicio discuție privind plecarea lui. Este un jucător care știe ce înseamnă CFR, este un lider în vestiar, iar la nivelul campionatului din România te poate ajuta mult“, a declarat Marius Șumudică, în exclusivitate la FANATIK SUPERLIGA.

Șumudică a anunțat transferuri urgente la CFR Cluj

Pe lângă situația lui Djokovic, Marius Șumudică a vorbit și despre . Antrenorul consideră că CFR Cluj mai are nevoie de întăriri pe trei poziții și speră ca oficialii clubului să rezolve cât mai repede transferurile dorite. Șumudică își dorește ca săptămâna viitoare să aibă cel puțin doi jucători noi la dispoziție, dar ideal ar fi ca toate cele trei posturi să fie acoperite.

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„Trebuie să mai aducem un portar, pentru că îl avem doar pe Vîlceanu, un fundaș central, dar și un mijlocaș central. Ăstea trei posturi, în momentul de față, necesită întăriri. Aceste trei posturi trebuie acoperite urgent. Săptămâna viitoare sperăm să închidem cel puțin doi jucători, dacă nu chiar trei. În meciul cu Corvinul voi încerca să pun în teren jucătorii care-și doresc și care, în momentul de față, au caracter“, a mai spus Marius Șumudică.

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