Continuă acuzațiile dure după meciul Petrolul – UTA 0-1: ”A fost o japcă. Chiar suntem tâmpiți? Chiar am luat-o razna?”

Se spune că noapte este un sfetnic bun, însă pentru ploieșteni lucrurile nu s-au calmat nici a doua zi. Președintele Claudiu Tudor a ieșit cu noi acuzații la adresa arbitrilor care au condus jocul Petrolul – UTA 0-1.

Acuzații dure la adresa arbitrilor după întâlnirea Petrolul – UTA 0-1

Extrem de deranjat de , oficialul ”lupilor galbeni” nu a ezitat să-l critice pe ”central”, dar și pe arbitrul Andrei Antonie aflat în camera VAR.

”Sincer, aseară am fost foarte cumpătat. După 4 ani ca și conducător înveți să nu ai reacții la cald. După ce am ajuns acasă și am revăzut fazele, mare nenorocire s-a întâmplat la Ploiești. Nu am dormit toată noaptea. Ceea ce s-a întâmplat a fost o japcă, așa cum se spune pe românește.

O să facem apel, nu vrem să ne mai arbitreze domnul Antonie niciodată. Sunt sătul de oameni falși. Vă rog să-mi explicați și mie de ce i se dă galben lui Roche, nu scoate o vorbă și este sancționat cu galben pentru că are trei și să-l facă pe al patrulea.

Cum să anulezi golurile? Vrem să ajungem în Champions League, ei dau gol și cei din Champions League validează golul că sunt proști (n.r. – referire la un meciul PSG – Manchester City 4-2). Domnul Antonie este cel mai deștept.

Colțescu a comis-o la ambele goluri anulate. Cum să ajungem în Champions League dacă la noi se arbitrează în asemenea fel. Vă spun sincer, niciodată nu am avut probleme cu Colțescu. Nu-mi vine să cred că a făcut așa ceva. Sebi Colțescu are totul sub control la ambele goluri anulate”, a declarat Claudiu Tudor, la .

Explicațiile lui Colțescu pentru cartonașele arătate

Președintele Petrolului a lăsat să se înțeleagă faptul că arbitrajul lui Sebastian Colțescu, cel despre care FANATIK a aflat că a fost , a fost unul cu temă.

”Nu am o problemă cu Rapidul acum, niciodată nu am vrut să fac circ la TV. Este normal să ne gândim că se poate întâmpla orice, mi-e greu să cred că Sebi Colțescu a putut să facă așa ceva. Chiar suntem tâmpiți? Chiar am luat-o razna?

Am vorbit cu Sebi după meci, mi-a spus că nu l-a înjurat Hanca. Nu l-a înjurat nimeni, doar discută și întreabă, poate și el să confirme. Nimeni nu a fost agresiv, Roche și Irobiso nici nu au vorbit. Nu a fost nimic premeditat. Gândiți-vă că noi putem să pierdem bani mulți, sunt milioane de euro în joc.

Nu ai cum să nu te gândești la așa ceva. Vă dați seama ce mize sunt, stai și te gândești. A încercat să-mi explice că Irobiso îl jenează pe adversar. De Hanca a spus că i-a dat roșu că a incitat spectatorii, a recunoscut că nu l-a înjurat. Ne-au ciuruit, nu știu cine a dormit aseară în Ploiești, nu mă așteptam”, a spus Claudiu Tudor.