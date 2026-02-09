Sport

Continuă blestemul Drake! Suma uriașă pierdută de rapperul american pe Super Bowl: ce a pariat. Foto

Blestul Drake nu se oprește! Cunoscutul rapper american a pierdut o sumă importantă la pariuri și în urma Super Bowl 60
Gabriel-Alexandru Ioniță
09.02.2026 | 10:15
Continua blestemul Drake Suma uriasa pierduta de rapperul american pe Super Bowl ce a pariat
Drake, celebrul rapper american. Foto: Hepta
Blestemul Drake s-a transformat rapid în ultimii ani din glumă făcută de fani pe internet într-o serie destul de lungă de pariuri pe sume mari la evenimente sportive majore pierdute de celebrul rapper american, chestiune care bineînțeles că a făcut pe multă lume să se întrebe dacă nu cumva chiar este vorba despre un fenomen real în cele din urmă.

Artistul și-a obișnuit fanii și urmăritorii din mediul online de ceva timp să parieze bani mulți pe meciuri de top din sportul american, NBA, box sau NFL în principal. În perioada august – decembrie 2022, el a înregistrat o serie de șapte astfel de pariuri necâștigătoare la rând, pierzând în total atunci suma de 3.842.181 de dolari.

Bineînțeles că de atunci Drake a mai avut parte și de câștiguri, doar că acum se pare că a revenit ghinionul din acest punct de vedere în ceea ce îl privește. Pentru Super Bowl 60 artisul a mizat un milion de dolari, în mod tradițional deja, pe victoria lui New England Patriots în fața celor de la Seattle Seahawks, la o cotă de 2.95.

Cântărețul a postat înainte de startul meciului disputat pe Levi’s Stadium din Santa Clara, California, pe rețelele de socializare biletul respectiv. În cazul în care i-ar fi ieșit pronosticul, ar fi câștigat suma de 2.950.000 de dolari. Doar că, din nefericire pentru el, nu a fost cazul de așa ceva în cele din urmă.

Pariu Drake Super Bowl
Pariul plasat de Drake înainte de Super Bowl 60. Sursă: Instagram

 

Seattle Seahawks a câștigat Super Bowl 60 după ce a învins New England Patriots cu scorul de 29-13, astfel încât Drake s-a ales cu o pierdere de un milion de dolari, motiv să fie din nou ironizat de către urmăritorii săi de pe rețelele de socializare. În mod așteptat, blestemul Drake, o chestiune deja celebră de ceva timp în Statele Unite, a fost din nou adus în discuție în acest context.

