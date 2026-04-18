Continuă blestemul la Dinamo! Karamoko, accidentat cu U Cluj, la doar câteva zile distanță de semifinala Cupei României cu Craiova

Prima repriză a meciului dintre Dinamo și Universitatea Cluj a adus noi bătăi de cap pentru Dinamo, cu câteva zile înainte de duelul din semifinalele Cupei României.
Mihai Alecu
18.04.2026 | 22:19
Continua blestemul la Dinamo Karamoko accidentat cu U Cluj la doar cateva zile distanta de semifinala Cupei Romaniei cu Craiova
Karamoko a ieșit accidentat din meciul Dinamo - U Cluj. Foto: Sport Pictures
Duelul din etapa cu numărul 5 a play-off-ului SuperLigii, dintre Dinamo și Universitatea Cluj, a fost unul care a adus vești proaste pentru Zeljko Kopic, în perspectiva meciului din semifinalele Cupei României care va fi peste câteva zile.

Mamoudou Karamoko, accidentat în meciul dintre Dinamo și Universitatea Cluj

Prima repriză a confruntării de pe Arena Națională a fost una în care bucureștenii au încercat să atace, iar unul dintre jucătorii de la care așteptările erau foarte mari, Mamoudou Karamoko, nu a putut să-și arate calitățile. Atacantul francez a părăsit terenul accidentat în minutul 39, asta după ce s-a prăbușit pe gazon, fără a fi vreun contact cu un adversar.

Jucătorul lui Dinamo a acuzat probleme de natură musculară, unele care l-au tot chinuit pe parcursul acestui sezon și l-au ținut departe de teren pentru mai mult timp. Acum, chiar cu câteva zile înainte de meciul cel mai important al finalului de sezon pentru „câini”, Karamoko s-a accidentat din nou și primele impresii nu duc către un verdict optimist. De altfel, chiar și etapa trecută, pe terenul celor de la CFR Cluj, atacantul a părut că resimte o anumită încărcătură musculară, însă a reușit să termine pe teren confruntarea din Gruia.

Problemele lui Dinamo din atac apar din nou. Pușcaș, salvatorul în meciul cu Universitatea Craiova?

Joi, pe Arena Națională, Dinamo primește vizita celor de la Universitatea Craiova, meci care va decide calificarea în finala Cupei României. Bucureștenii au avut mari probleme în acest sezon din cauza soluțiilor puține pentru centrul atacului, iar acum la duelul cu oltenii Zeljko Kopic urmează să aibă din nou bătăi de cap.

