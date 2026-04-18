Continuă blestemul la Dinamo! Karamoko, accidentat cu U Cluj, la doar câteva zile distanță de semifinala Cupei României cu Craiova

ADVERTISEMENT

, dintre Dinamo și Universitatea Cluj, a fost unul care a adus vești proaste pentru Zeljko Kopic, în perspectiva meciului din semifinalele Cupei României care va fi peste câteva zile.

Mamoudou Karamoko, accidentat în meciul dintre Dinamo și Universitatea Cluj

Prima repriză a confruntării de pe Arena Națională a fost una în care bucureștenii au încercat să atace, iar unul dintre jucătorii de la care așteptările erau foarte mari, Mamoudou Karamoko, nu a putut să-și arate calitățile. Atacantul francez a părăsit terenul accidentat în minutul 39, asta după ce s-a prăbușit pe gazon, fără a fi vreun contact cu un adversar.

ADVERTISEMENT

Jucătorul lui Dinamo a acuzat probleme de natură musculară, unele care l-au tot chinuit pe parcursul acestui sezon și l-au ținut departe de teren pentru mai mult timp. Acum, chiar cu câteva zile înainte de meciul cel mai important al finalului de sezon pentru „câini”, Karamoko s-a accidentat din nou și primele impresii nu duc către un verdict optimist. De altfel, chiar și etapa trecută, pe terenul celor de la CFR Cluj, atacantul a părut că resimte o anumită încărcătură musculară, însă a reușit să termine pe teren confruntarea din Gruia.

Problemele lui Dinamo din atac apar din nou. Pușcaș, salvatorul în meciul cu Universitatea Craiova?

Joi, pe Arena Națională, primește vizita celor de la Universitatea Craiova, meci care va decide calificarea în finala Cupei României. Bucureștenii au avut mari probleme în acest sezon din cauza soluțiilor puține pentru centrul atacului, iar acum la duelul cu oltenii Zeljko Kopic urmează să aibă din nou bătăi de cap.

ADVERTISEMENT

Accidentarea lui Mamoudou Karamoko oferă o soluție mai puțină, Alex Pop nu a convins și este o improvizație mai mult, iar George Pușcaș nu este nici el refăcut sută la sută după pubalgia pe care o are de multe luni. De altfel, chiar s-a pus problema ca acesta din urmă să fie scos din circuit până la finalul stagiunii, asta pentru a fi sută la sută în startul sezonului competițional următor. Acum rămâne de văzut cum va gestiona tehnicianul croat partida cu Universitatea Craiova din Cupa României, fiind obiectivul declarat al dinamoviștilor de a câștiga competiția.