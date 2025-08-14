Sport

Continuă coșmarul pentru fostul jucător de la FCSB! S-a accidentat grav la campioana României și acum a rămas liber de contract

Un fost jucător trecut pe la campioana FCSB nu își mai găsește locul. După doar câteva luni petrecute în Liga 2 a rămas din nou liber de contract.
Traian Terzian
14.08.2025 | 13:53
Continua cosmarul pentru fostul jucator de la FCSB Sa accidentat grav la campioana Romaniei si acum a ramas liber de contract
ULTIMA ORĂ
Un fost jucător la FCSB devenit liber de contract după despărțirea de o formație din Liga 2. Sursă foto: Sport Pictures

După ce a lipsit din fotbal mai bine de doi ani din cauza unor accidentări urâte, un fost jucător de la FCSB trece din nou prin momente dificile. El a devenit liber de contract după o scurtă perioadă petrecută în Liga 2.

ADVERTISEMENT

Un fost jucător de la FCSB a rămas liber de contract

La începutul anului, FCSB a decis încetarea relațiilor contractuale cu fundașul stânga Ionuț Panțîru după 5 ani și jumătate. Fotbalistul nu a stat foarte mult pe margine și a semnat cu FC Voluntari, așa cum FANATIK a anunțat în exclusivitate.

Ilfovenii au ratat promovarea în SuperLiga, după ce au fost învinși de Unirea Slobozia la baraj, iar FANATIK a anunțat încă de acum două luni că Panțîru nu va mai fi păstrat în lot din cauza salariului foarte mare: 15.000 de euro pe lună.

ADVERTISEMENT

Confirmarea a venit după startul noului sezon din Liga 2, ilfovenii anunțând oficial despărțirea de fundașul în vârstă de 29 de ani. ”Clubul FC Voluntari și jucătorul Ionuț Panțîru au încetat, de comun acord, raporturile contractuale. Îi urăm, pe această cale, mult succes în carieră”, este mesajul postat pe pagina de Facebook a grupării din eșalonul secund.

Panțîru a condamnat-o pe FC Voluntari la încă un sezon în Liga 2

Ionuț Panțîru a jucat 15 meciuri oficiale în tricoul celor de la FC Voluntari, dar în ultima parte a sezonului a fost mai mult rezervă. El a intrat în ultimele minute ale returului din barajul cu Unirea Slobozia și a ratat una dintre loviturile de departajare.

ADVERTISEMENT
Teritoriile care ar putea fi „schimbate” de Rusia și Ucraina în urma summitului...
Digi24.ro
Teritoriile care ar putea fi „schimbate” de Rusia și Ucraina în urma summitului Trump - Putin

”Oameni buni, îmi pare sincer rău ca am ratat și că din vina mea mai stăm un an în Liga 2… poate dacă dădeam eu gol era alta situația. Îmi cer mii de scuze tuturor fanilor celor de la FC Voluntari și vă rog să mă iertați! Consider ca la experiența mea nu trebuia să ratez…”, a scris jucătorul pe rețelele de socializare, la scurt timp după încheierea partidei.

ADVERTISEMENT
Cea mai radioactivă țară din lume și-a făcut națională de fotbal! Cum arată...
Digisport.ro
Cea mai radioactivă țară din lume și-a făcut națională de fotbal! Cum arată după 67 de bombe atomice

Fundașul născut la Iași a evoluat în cariera sa la formațiile Sighetu Marmației, Știința Miroslava, Politehnica Iași, FCSB și FC Voluntari, iar acum este în căutarea unui nou angajament după ce a devenit liber de contract.

ADVERTISEMENT
1.37 este cota oferită de BETANO pentru ”x solist sau nu înscriu ambele echipe” în meciul Drita - FCSB
Ce riscă bărbatul care a intrat cu mașina în mulțime la sărbătoarea de...
Fanatik
Ce riscă bărbatul care a intrat cu mașina în mulțime la sărbătoarea de titlu a lui Liverpool! 24 de capete de acuzare
Poate rata FCSB calificarea cu Drita?! Verdictul lui Şumi: “Ar fi cea mai...
Fanatik
Poate rata FCSB calificarea cu Drita?! Verdictul lui Şumi: “Ar fi cea mai ruşinoasă vară din ultimii zeci de ani! Tragic”
Transferuri internaționale 2025, mercato de vară. Primul român care a semnat cu Inter...
Fanatik
Transferuri internaționale 2025, mercato de vară. Primul român care a semnat cu Inter după instalarea lui Chivu pe banca tehnică!
Tags:
CITEȘTE cele mai bune articole pe Google News! Urmărește FANATIK.RO
Traian Terzian
Traian Terzian
Traian Terzian este redactor la Fanatik. Prima experiență în presă a fost la Sportul Românesc, Mediafax, timp de 19 ani, și apoi la News.ro, până în septembrie 2017.
Parteneri
FCSB i-a cerut o sumă uluioare lui Ilie Dobre: 'Nimeni nu are cum...
iamsport.ro
FCSB i-a cerut o sumă uluioare lui Ilie Dobre: 'Nimeni nu are cum să achite'
A apărut noua revistă Fanatik
  • FANATIK, prima revistă de sport pe hârtie lucioasă
  • 84 de pagini de emoții + Poster GRATUIT
A apărut noua revistă Fanatik
  • Apare pe 10 ale lunii, o revistă de NOTA 10!
  • Povești, eroi, condeie, poze premiate, NOUL FANATIK
Acum la punctele de presă!