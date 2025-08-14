Continuă coșmarul pentru fostul jucător de la FCSB! S-a accidentat grav la campioana României și acum a rămas liber de contract

După ce a lipsit din fotbal mai bine de doi ani din cauza unor accidentări urâte, un fost jucător de la FCSB trece din nou prin momente dificile. El a devenit liber de contract după o scurtă perioadă petrecută în Liga 2.

Un fost jucător de la FCSB a rămas liber de contract

La începutul anului, FCSB a decis încetarea relațiilor contractuale cu fundașul stânga Ionuț Panțîru după 5 ani și jumătate. Fotbalistul nu a stat foarte mult pe margine și , așa cum FANATIK a anunțat în exclusivitate.

Ilfovenii au ratat promovarea în SuperLiga, după ce au fost învinși de Unirea Slobozia la baraj, iar FANATIK a anunțat încă de acum două luni că din cauza salariului foarte mare: 15.000 de euro pe lună.

Confirmarea a venit după startul noului sezon din Liga 2, ilfovenii anunțând oficial despărțirea de fundașul în vârstă de 29 de ani. ”Clubul FC Voluntari și jucătorul Ionuț Panțîru au încetat, de comun acord, raporturile contractuale. Îi urăm, pe această cale, mult succes în carieră”, este mesajul postat pe pagina de Facebook a grupării din eșalonul secund.

Panțîru a condamnat-o pe FC Voluntari la încă un sezon în Liga 2

Ionuț Panțîru a jucat 15 meciuri oficiale în tricoul celor de la FC Voluntari, dar în ultima parte a sezonului a fost mai mult rezervă. El a intrat în ultimele minute ale returului din barajul cu Unirea Slobozia și a ratat una dintre loviturile de departajare.

”Oameni buni, îmi pare sincer rău ca am ratat și că din vina mea mai stăm un an în Liga 2… poate dacă dădeam eu gol era alta situația. Îmi cer mii de scuze tuturor fanilor celor de la FC Voluntari și vă rog să mă iertați! Consider ca la experiența mea nu trebuia să ratez…”, a scris jucătorul pe rețelele de socializare, la scurt timp după încheierea partidei.

Fundașul născut la Iași a evoluat în cariera sa la formațiile Sighetu Marmației, Știința Miroslava, Politehnica Iași, FCSB și FC Voluntari, iar acum este în căutarea unui nou angajament după ce a devenit liber de contract.