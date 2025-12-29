Continuă coșmarul pentru fotbalistul din SuperLiga cu 4 operații în ultimul an! Clubul i-a reziliat contractul

ADVERTISEMENT

Cluburile din SuperLiga se află în plină pauză competițională, iar oficialii doresc să ia cele mai bune decizii pentru performanță. Interesant este faptul că o echipă a renunțat la un fotbalist emblematic.

Decizie surprinzătoare luată de Petrolul Ploișeti

Petrolul Ploiești traversează o perioadă extrem de complicată din punct de vedere financiar. . În ciuda acestui fapt, instalarea lui Eugen Neagoe pe banca tehnică s-a dovedit a fi una inspirată, antrenorul acumulând puncte importante în SuperLiga.

ADVERTISEMENT

Aflată în pauza competițională, Petrolul a venit cu un anunț surprinzător înainte ca lotul să plece în cantonamentul de iarnă. „Găzarii” au expus faptul că Valentin Țicu a părăsit echipa, deși acesta mai avea contract până în vara anului viitor.

„Pentru Valentin Țicu (25 ani), copilul Petrolului, jucătorul care a parcurs toate etapele în club, de la juniori și până la stadiul de căpitan al echipei, a sosit momentul unei schimbări în carieră.

ADVERTISEMENT

Revenit de curând la antrenamente, după o accidentare groaznică și o serie de ghinioane teribile ce au contribuit la o indisponibilitate ce s-a întins pe durata unui an și jumătate, Vali Țicu a ajuns la un acord cu FC Petrolul Ploiești pentru încheierea, din această iarnă, a angajamentului ce era scadent în vara anului 2026.

ADVERTISEMENT

Vali s-a remarcat prin devotamentul cu care a apărat „scutul”, fiind, fără doar și poate, unul dintre jucătorii emblematici ai Petrolului renăscut în 2016. O reziliere de contract, acum, dar nicidecum o despărțire! Familia Petrolul Ploiești îți mulțumește pentru tot, Vali, îți urează mult succes și te așteaptă înapoi mai puternic”, s-a arătat în comunicatul emis de Petrolul.

Ce a declarat Valentin Țicu după despărțirea de Petrolul

Valentin Țicu consideră că decizia de a rezilia este cea mai bună: „Ținând cont de cele ce s-au întâmplat din 2024 încoace, începând cu accidentarea mea și cu tot ceea ce a urmat, cred că, în momentul de față, aceasta era cea mai bună decizie. Important este, acum, să merg undeva unde să pot evolua constant și, astfel, să pot ajunge cât mai repede la potențialul de dinaintea accidentării.

ADVERTISEMENT

Petrolul este clubul la care, realmente, am crescut, pentru că am venit aici ca un copil și am ieșit ca un barbat, am cunoscut multe satisfacții și, bineînțeles, voi rămâne, cu sufletul, alături de această echipă!”, a mărturisit Valentin Țicu, conform comunicatului emis de Petrolul.

Claudiu Tudor speră ca Valentin Țicu să își găsească o echipă la care să joace: „Este o despărțire dureroasă, dar sper și cred că va fi benefică pentru el. Îi doresc să meargă la o echipă la care sa aibă posibilitatea să joace cât mai curând și cat mai mult, astfel încât să redevină rapid jucătorul pe care îl știm cu toții.

Am trăit multe momente frumoase împreună, a jucat aici de la Liga 3 și până la Liga 1, a fost căpitanul cu care Petrolul a revenit în primul eșalon! Un jucător deosebit, un om de mare calitate, iar ușa Petrolului îi va fi mereu deschisă! Mulțumim, Vali, și te așteptăm să te întorci și mai puternic!”, a precizat Claudiu Tudor.