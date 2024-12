Continuă coșmarul pentru Pep Guardiola. Manchester City a ajuns la 9 înfrângeri în ultimele 12 meciuri

Pep Guardiola nu reușește să o redreseze pe Manchester City, iar ”cetățenii” au suferit o nouă înfrângere în campionat, scor 1-2, pe terenul lui Aston Villa, în etapa a 17-a din Premier League.

Serie uluitoare de înfrângeri pentru Pep Guardiola la Manchester City

După , trupa condusă de managerul spaniol s-a deplasat la Birmingham în încercarea de a reveni pe linia de plutire, însă nici de această dată nu a fost cu noroc.

Experimentatul Unai Emery a știut exact ce trebuie să le spună elevilor săi pentru a profita din plin de perioada nefastă a campioanei en-titre. Și după doar 16 minute atacantul columbian Jhon Duran a reușit să deschidă scorul.

Guardiola a făcut câteva schimbări în așezarea echipei la pauză, însă de punctat au făcut-o tot gazdele. Extrema Morgan Rogers a făcut 2-0 în minutul 65 după o acțiune de toată frumusețea.

Manchester City s-a zbătut în gol, iar golul lui Phil Foden din minutul 90+5 a venit mult prea târziu, astfel că ”cetățenii” au ajuns la 3 înfrângeri consecutive în toate competițiile și la 9 eșecuri în ultimele 12 întâlniri.

Campioana en-titre este pe locul 6 în clasament, cu 27 de puncte, la 9 puncte în spatele liderului Liverpool, care are și 2 jocuri mai puțin disputate. City mare are 2 meciuri în acest final de an, cu Everton acasă și pe terenul lui Leicester.

Guardiola, discurs neașteptat după înfrângerea de la Birmingham

Dacă în urmă cu câteva zile , după înfrângerea cu Aston Villa, managerul Pep Guardiola și-a lăudat jucătorii și consideră că trebuie să găsească soluția pentru a scoate echipa din criză.

”Am jucat o primă repriză foarte bună, cu excepția unei singure erori. Cred că am jucat o primă repriză foarte, foarte bună. În repriza secundă am rămas în urmă și presiunea noastră nu a fost suficient de bună. Ne-a costat puțin și nu am reușit să înscriem. Până la urmă am dat un gol, dar a fost prea târziu.

Trebuie să schimb abordarea. Am o încredere incredibilă în acești băieți, unii dintre ei au o mândrie și o dorință incredibilă de a face lucruri bune și trebuie să facem. Trebuie să găsesc o cale. Mai devreme sau mai târziu, pas cu pas, ne vom întoarce”, a declarat Guardiola, conform .