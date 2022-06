Continuă creșterea indicelui ROBOR la 3 luni. Cea mai mare valoare din ultimii 10 ani

este foarte important pentru români pentru că în funcţie de valoarea acestuia se calculează costul creditelor de consum în lei cu dobândă variabilă.

Indicele ROBOR crește în fiecare săptămână

Ultima data când indicele ROBOR la 3 luni a crescut luni la 6,05% pe an a fost la 31 decembrie 2012, conform informaţiilor publicate de ( ).

Ultimele cifre au fost publicate după ce la începutul anului, indicele ROBOR la 3 luni a fost 3,02% pe an. De cealaltă parte, de la de la 6,16% pe an la 6,17%. Indicele ROBOR la 6 luni este utilizat în calculul dobânzilor pentru creditele ipotecare în lei cu dobândă variabilă.

În același context, indicele ROBOR la 12 luni s-a majorat la 6,36% pe an, de la 6,34% pe an. Și indicele de referinţă pentru creditele consumatorilor (IRCC) este în urcare (1,86%) faţă de cel publicat în urmă cu trei luni, de 1,17%.

IRCC este reglementat de OUG 19/2019 și calculat ca medie aritmetică a ratelor de dobândă zilnice ale tranzacţiilor interbancare din trimestrul IV 2021.

Care era situația la finalul săptămânii

Amintim că în luna mai 2019 a intrat în vigoare OUG 19/2019. Ea modifică modul în care este calculată rata pentru creditele în lei cu dobânda variabilă.

Ordonanţa 19 a stabilit indicele de referinţă pentru creditele consumatorilor (IRCC), calculat trimestrial exclusiv pe baza tranzacţiilor interbancare.

În urmă cu doar 3 zile, indicele ROBOR la 3 luni creștea la 6,01% pe an, de la 5,99% pe an cât fusese joi. În aceeași zi, indicele ROBOR la 6 luni a urcat la 6,16% pe an, de la 6,15% pe an. Tot joi, indicele ROBOR la 12 luni s-a majorat la 6,34% pe an, de la 6,33% pe an anterior. Joi, IRCC a ajuns la 1,86% pe an.

Altfel, amintim că rata anuală a inflaţiei în zona euro şi-a continuat creşterea în luna mai. S-a ajuns la un maxim istoric de 8,1%, în condiţiile în care războiul din Ucraina a provocat o explozie a preţurilor la energie şi alimente.