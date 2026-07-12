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Continuă exodul selecționerilor! Numărul de antrenori schimbați după eliminarea de la Cupa Mondială este uluitor

Un nou selecționer a fost demis după Cupa Mondială din această vară. Aproape o treime dintre echipele prezente la turneul final au efectuat modificări pe banca tehnică.
Bogdan Mariș
12.07.2026 | 15:13
Continua exodul selectionerilor Numarul de antrenori schimbati dupa eliminarea de la Cupa Mondiala este uluitor
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Pape Thiaw (45 de ani) a fost demis de la naționala Senegalului după eliminarea de la Cupa Mondială. FOTO: Hepta
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Federația Senegaleză de Fotbal a confirmat oficial faptul că selecționerul Pape Thiaw (45 de ani) a fost demis după Cupa Mondială din această vară. Reprezentativa africană, care a fost învinsă în 16-imi de Belgia la capătul unui meci dramatic, este a 14-a echipă care efectuează o modificare pe banca tehnică după eliminarea de la turneul final.

Selecționerul Senegalului, demis după Cupa Mondială

Naționala Senegalului a fost repartizată în „grupa morții” de la Cupa Mondială, cu Franța, Norvegia și Irak, însă a reușit să obțină calificarea în faza eliminatorie. După înfrângerile suferite contra echipelor europene (1-3 cu Franța și 2-3 cu Norvegia), „Leii din Teranga” au învins Irakul cu 5-0 și s-au calificat mai departe de pe locul 3, datorită golaverajului. În 16-imi, africanii au înfruntat Belgia și au condus cu 2-0 până spre final, însă echipa pregătită de Rudi Garcia a marcat de două ori în ultimele minute, iar apoi a dat lovitura în prelungiri.

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Eșecul dramatic suferit contra Belgiei i-a fost „fatal” selecționerului Pape Thiaw, care a fost demis, anunțul oficial fiind făcut sâmbătă, 11 iulie. „Federația Senegaleză de Fotbal informează publicul că după ședința Comitetului Executiv de sâmbătă, 11 iulie 2026, s-a decis începerea procedurii de încetare a mandatului selecționerului, domnul Pape Thiaw, cât și a întregului staff tehnic.

Decizia sosește după eliminarea naționalei Senegalului din 16-imile Cupei Mondiale FIFA 2026. După o evaluare aprofundată a rezultatelor sportive și a perspectivelor echipei naționale, Comitetul Executiv a decis că e necesar să inițieze această procedură în interesul fotbalului senegalez”, a transmis Federația pe site-ul oficial.

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Exod al selecționerilor după eliminarea de la Cupa Mondială. Care sunt cei 15 tehnicieni schimbați

Nu mai puțin de 14 naționale care au participat la Cupa Mondială au efectuat modificări pe banca tehnică în timpul competiției sau după eliminarea de la turneul final. Un caz aparte este cel al Tunisiei, care a făcut două schimbări: Sabri Lamouchi a fost demis după 1-5 cu Suedia, iar înlocuitorul său, Herve Renard, a plecat după finalul fazei grupelor, africanii suferind alte două înfrângeri sub comanda sa, 0-4 cu Japonia și 1-3 cu Olanda.

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Patru dintre echipele importante ale Europei au efectuat schimbări după eliminarea de la Cupa Mondială. Julian Nagelsmann și-a dat demisia de la cârma naționalei Germaniei, urmând a fi înlocuit de Jurgen Klopp, iar Ronald Koeman (Olanda), Roberto Martinez (Portugalia) și Zlatko Dalic (Croația) au anunțat că nu vor continua.

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În cazul portughezului Carlos Queiroz, care a condus Ghana la turneul final, situația nu este clară în acest moment. În primă fază, acesta a postat un mesaj pe rețelele sociale în care părea că își anunță plecarea, dar apoi atât tehnicianul, cât și Federația au precizat că acesta va continua la cârma formației africane. Pe lista selecționerilor schimbați după Cupa Mondială va mai apărea un nume, Didier Deschamps, Federația Franceză anunțând înainte de turneu că acesta nu va continua.

Cum arată lista selecționerilor schimbați după eliminarea de la Cupa Mondială

  • Sabri Lamouchi (Tunisia – în timpul competiției)
  • Herve Renard (Tunisia)
  • Vladimir Petkovic (Algeria)
  • Hong Myung-Bo (Coreea de Sud)
  • Ronald Koeman (Olanda)
  • Julian Nagelsmann (Germania)
  • Roberto Martinez (Portugalia)
  • Zlatko Dalic (Croația)
  • Marcelo Bielsa (Uruguay)
  • Sebastian Beccacece (Ecuador)
  • Steve Clarke (Scoția)
  • Jamal Sellami (Iordania)
  • Javier Aguirre (Mexic)
  • Miroslav Koubek (Cehia)
  • Pape Thiaw (Senegal)
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