Continuă haosul de la Steaua! Echipa poate rata promovarea după încă o depunctare

Echipa de handbal masculin din cadrul Clubului Sportiv al Armatei Steaua București este cea mai galonată din România, cu o istorie măreață. Doar că în prezent situația sportivă este foarte mult afectată de probleme de ordin financiar. La finalul sezonului trecut, „militarii” au retrogradat în Liga 2, pentru doar a doua oară în istorie.

Echipa de handbal masculin de la Steaua a primit încă o depunctare din cauza datoriilor către foști jucători

Precedentul vine din 2012, deci la doar 6 ani de la câștigarea EHF Challenge Cup. Revenind, în actualul sezon Steaua a dominat într-o măsură destul de mare campionatul din Liga 2. Doar că în ultima perioadă, chiar când s-a intrat în play-off-ul de promovare, iar echipa roș-albastră încă avea un avans considerabil de puncte în fruntea clasamentului, a intervenit o situație juridică destul de complicată.

Concret, din cauza unor datorii salariale față de trei foști jucători, toți străini. Este vorba despre Nemanja Grbovic, Marko Davidovic și Admir Ahmetasevic. Potrivit , plățile respective ar fi fost făcute pe data de 12 mai, dar se pare că tot a fost depășit termenul stabilit inițial în acest sens.

Steaua riscă să rateze revenirea în prima ligă din cauza acestei chestiuni

Așadar, conform sursei citate, s-a ajuns ca Steaua să fie depunctată din nou, iar astfel penalizarea totală este acum de 9 puncte. Această chestiune ar putea chiar să pericliteze șansele echipei roș-albastre de a reveni în „Liga Zimbrilor” după doar un an petrecut în liga secundă. Asta pentru că în prezent are 16 puncte și se află la egalitate cu alte trei echipe în play-off-ul de promovare.

Este vorba despre CSO Teutonii Ghimbav, CSU Pitești și CS Medgidia. Au mai rămas de disputat două etape din acest campionat, doar că Steaua mai trebuie să joace un singur meci, întrucât cu Medgidia, una dintre adversare, s-a duelat deja în sezonul regulat. Atunci, „militarii” s-au impus cu scorul de 41-3. Așadar, celelalte două adversare mai au de disputat câte două meciuri fiecare, iar Steaua și Medgidia doar câte unul. În concluzie, în funcție de ce se va întâmpla în aceste partide există un anumit risc ca echipa din Ghencea să rateze promovarea, fiind practic la mâna rezultatelor din celelalte jocuri. În mod evident, nu mai trebuie menționat faptul că, dacă ar fi avut acele 9 puncte aplicate ca penalizare, Steaua nu ar mai fi avut acum nicio emoție și ar fi fost promovată matematic deja de ceva timp.