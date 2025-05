Continuă Mircea Lucescu pe banca naționalei României? Răzvan Burleanu are răspunsul: „Până atunci va fi sigur”

Naționala României este angrenată în prezent în Președintele Răzvan Burleanu a oferit detalii despre viitorul lui Mircea Lucescu pe banca tehnică după vara anului viitor.

Ce se întâmplă cu Mircea Lucescu din vara anului 2026. Răzvan Burleanu, detalii despre selecționer

Postul de selecționer al echipei naționale a României a fost preluat în vara anului 2024 de către Mircea Lucescu, după plecarea lui Edi Iordănescu. Misiunea lui „Il Luce” este să îi ducă pe „tricolori” la CM 2026, turneu final la care au ratat toate edițiile de la ultima participare (în 1998).

În direct la FANATIK SUPERLIGA, moderatorul Horia Ivanovici a fost curios să afle dacă Mircea Lucescu, , și-a manifestat până acum dorința de a pleca de la echipa națională. Răzvan Burleanu a spus lucrurilor pe nume.

„N-am discutat niciodată acest lucru”

„Nu știu acest lucru (Dacă Mircea Lucescu va mai continua din vara viitoare la echipa națională nr.), n-am discutat niciodată acest lucru. Pot să vă asigur că Mircea Lucescu va continua alături de echipa națională până la campionatul mondial și bineînțeles, așa cum ne dorim să fim prezenți acolo.

Am o relație bazată pe sinceritate, profesionalism și transparență cu domnul Mircea Lucescu așa cum am avut cu toți selecționerii. Niciodată, în niciuna dintre discuțiile noastre, nu am discutat acest subiect!”, a afirmat Răzvan Burleanu.

„Niciodată nu am mers mai departe să discutăm ce urmează după Campionatul Mondial!”

„În ceea ce privește toate discuțiile noastre au fost pentru campionatul mondial de anul viitor. Niciodată nu am mers mai departe să discutăm ce urmează după Campionatul Mondial!”, a spus oficialul FRF.

„Niciodată (Dacă Mircea Lucescu a venit vreodată să spună că pleacă nr.). Și asta am vrut să vă spun mai devreme. Că relația noastră se bazează pe profesionalism, transparență, corectitudine. Niciodată, niciodată nu… Am discutat acest lucru. Ba mai mult decât atât, pot să vă împărtășesc cu un lucru care poate, nu știu, opiniei publice, poate și dumneavoastră ca reprezentanți mass media vă scapă acest lucru.

Domnul Mircea Lucescu e un adevărat luptător. Domnul Mircea Lucescu își pune toată această valoare adăugată, toată această experiență pentru echipa națională. Și ați văzut acest lucru. De aceea sunt sigur că așa cum îl cunosc, foarte determinat, va face tot ceea ce este posibil să ducă această echipă!”, a spus ferm convins Răzvan Burleanu la FANATIK SUPERLIGA.