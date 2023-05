Continuă problemele pentru Edi Iordănescu! De ce nu a fost convocat Florin Niță pentru meciurile cu Kosovo și Elveția

Edi Iordănescu are bătăi de cap înainte de următoarele două partide ale României din preliminariile Euro 2024. După Răzvan Marin și Florin Tănase, . Portarul s-a accidentat și va rata partidele „tricolorilor” cu Kosovo și Elveția.

România a câștigat primele două meciuri din preliminariile Euro 2024 cu Andorra (2-0) și Belarus (2-1), însă „tricolorii” urmează să dispute alte două partide mult mai complicate. Naționala lui Edi Iordănescu o înfruntă pe 16 iunie pe Kosovo și pe 19 iunie pe Elveția.

Selecționerul României se confruntă cu numeroase probleme cu accidentările jucătorilor. FANATIK a dezvăluit în exclusivitate că Răzvan Marin s-a accidentat la Empoli și . Totodată, Florin Tănase a anunțat că nu va fi apt de joc pentru „dubla” României din iunie după o accidentare în Emiratele Arabe Unite.

Următorul indisponibil pe listă este Florin Niță. Deși traversa o perioadă bună la Pardubice, în Cehia, portarul român a fost schimbat la pauza meciului cu Jablonec și va rata următoarea campanie a României din cauza unei accidentări.

Florin Niță s-a accidentat! Portarul român nu se află pe lista preliminară a stranierilor

Edi Iordănescu a anunțat în cursul zilei de vineri, 26 mai, lista preliminară a stranierilor pentru meciurile României cu Kosovo și Elveția. Florin Niță nu se regăsește, iar singurul portar de pe listă este Ionuț Radu de la Auxerre. Radoslav Kovac, antrenorul lui Florin Niță la Pardubice, a precizat că l-a înlocuit la pauză pe român pentru ca accidentarea să nu se agraveze.

„Niță va face o examinare completă și sper că va fi bine. Oricum, Markovič s-a descurcat excelent în repriza a doua cu Jablonec, a fost incredibil de greu și pentru el. Oricum, știm cum a mers până acum proiectul cu Niță în poartă și cât ne-a fost de folos”, a declarat antrenorul lui Pardubice.

Accidentarea lui Florin Niță a venit la trei zile după gafa comisă în înfrângerea lui Pardubice, scor 1-2 cu Zlin. „La salariul regesc pe care îl câștigă, el nu avea voie să facă o asemenea greșeală”, a declarat Radoslav Kovac, după care și-a cerut scuze.

„Nu vreau să mă mai întorc la ceea ce am spus, dar e clar că nu am fost drept. N-a fost cea mai inspirată declarație. Nu-mi amintesc să fi spus ceva însă despre bani, pentru că nu îmi pasă de câștigurile altora. Am greșit și eu. Îl respect foarte mult pe Niță și îmi pare rău pentru ce am spus despre el.

S-a întâmplat, deși nu trebuia, dar știu cât de mult ne-a ajutat. A fost o eroare venită din lipsa de concentrare. Iar eu am vorbit la cald și sub presiunea mizei meciului. Presiunea e imensă, numai că nu aveam voie să vin la conferința de presă și să mă las pradă unor asemenea emoții. E o lecție din care am învățat toți!”, a mai spus antrenorul lui Florin Niță la Pardubice.

Florin Tănase va rata „dubla” României cu Kosovo și Elveția

Pe lista indisponibililor se află și Florin Tănase. Jucătorul care a debutat în 2014 în naționala României s-a accidentat la coapsa stângă în partida lui Al-Jazira cu Al Wahda din 18 aprilie și va fi nevoit să stea pe bară între patru și cinci săptămâni.

„La deplasarea cu Al Wahda, din 18 aprilie, am primit o lovitură puternică la piciorul stâng și am simțit că ceva nu e tocmai în regulă. Iar acum trei zile, la un antrenament, am resimțit și mai tare durerea, după un contact.

Îmi pare rău că nu voi putea să ajut România acum. Dar sunt sigur că lucrurile vor merge bine în ambele partide și că voi reveni în forță foarte curând. Iar în septembrie voi putea să dau iarăși totul pentru națională”, a spus Florin Tănase.