Continuă problemele pentru Liverpool după campania monstruoasă de transferuri. Dramă în prelungiri cu Chelsea în Premier League

Liverpool a comis un nou pas greșit. După eșecul din campionat cu Crystal Palace și „cormoranii” au cedat și cu Chelsea, tot în Premier League. Ce se întâmplă cu trupa lui Arne Slot după

Liverpool a cedat și cu Chelsea. „Cormoranii” nu se mai regăsesc, deși au făcut transferuri pe sume record în vară

Liverpool a pierdut un nou meci și a ajuns la a 3-a partidă consecutivă fără victorie. Echipa lui Arne Slot a cedat pe terenul lui Chelsea în etapa a 7-a din Premier League. Caicedo a marcat pentru londonezi în minutul 14, în timp ce Gakpo a restabilit egalitatea în minutul 63. Lovitura decisivă a fost dată de Estêvão, în minutul 90+5.

„Cormoranii” se află astfel la al doilea eșec în noul sezon din Premier League și au pierdut, în urma acestui meci, poziția de lider, fiind devansați de Arsenal, care a învins West Ham cu 2-0 și ocupă acum prima poziție cu 16 puncte.

Campanie răsunătoare de transferuri făcută în vară de Liverpool. Ce au făcut până acum noile achiziții

Liverpool a făcut în vara acestui an ce nu mai făcuse vreodată. Campioana Angliei a realizat transferuri pe sume record, refuzând să se uite la sumele investite pe jucători. Astfel, pe Anfield au sosit fotbaliști precum Alexander Isak, Florian Wirtz, Hugo Ekitike, Milos Kerkez, Jeremie Frimpong, Giovanni Leoni și Armin Pecsi.

Alexander Isak – 150 de milioane de euro

Atacantul suedez a fost adus de la Newcastle, unde a bifat 109 meciuri, a marcat 62 de goluri și a oferit 11 pase decisive. Până acum, de când este legitimat la Liverpool, vârful a marcat un gol și a pasat o singură dată decisiv în 6 apariții.

Florian Wirtz – 137,5 milioane de euro

Mijlocașul ofensiv transferat de la Bayer Leverkusen este unul dintre cei mai talentați tineri fotbaliști ai planetei. Dacă la fosta campioană a Germaniei marca 57 de goluri și oferea 65 de asisst-uri, la Liverpool a oferit doar o pasă de gol în 9 meciuri.

Hugo Ekitike – 95 de milioane de euro

Adus de la Eintracht Frankfurt, atacantul francez de 23 de ani pare cel mai inspirat transfer de până acum al lui Liverpool. Fostul fotbalist al lui Stade Reims și PSG are în tricoul englezilor 5 goluri și o pasă de gol în 10 meciuri.