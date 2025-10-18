Continuă problemele pentru Nicolae Stanciu! Anuțul făcut la Genoa

Mijlocașul român nu are un sezon foarte reușit în Italia, iar pe lângă evoluțiile neconvingătoare, acesta are și probleme de natură medicală.

ADVERTISEMENT

Nicolae Stanciu nu este în lotul lui Genoa pentru meciul cu Parma

Astfel, Nicolae Stanciu nu va face parte din lotul celor de la Genoa, pentru meciul cu Parma, ce se va disputa duminică, de la ora 16:00. Anunțul a fost făcut chiar de antrenorul formației genoveze, care a spus că, totuși, trupa antrenată de Dan Șucu se va putea baza pe Leo Ostigard, iar Maxwell Cornet are și el șanse bune de a fi pe teren.

„Ostigard s-a antrenat cu echipa toată săptămâna. Vom aștepta până mâine să vedem care este situația lui, însă cred că nu vor fi probleme pentru meciul de duminică. Cornet s-a antrenat ieri și azi, iar mâine vom lua decizia. În schimb, Messias și Stanciu nu vor face parte din lot”, a declarat Patrick Vieira la conferința de presă ce precedă meciul dintre Genoa și Parma.

ADVERTISEMENT

Va fi, astfel, al doilea meci consecutiv pe care Nicolae Stanciu îl ratează, asta după ce nu a jucat nici în runda trecută, cu Napoli. De asemenea, nici în lotul României nu a fost inclus din cauza faptului că a fost accidentat. Mijlocașul are în acest sezon 5 meciuri pentru Genoa, în care a reușit să marcheze o dată.

Edi Iordănescu îi sare în apărare lui Nicolae Stanciu. Ce spune fostul selecționer al României

la nivel de echipă națională, asta după ce până acum s-a bazat pe nucleul format de Edi Iordănescu, care a dus echipa noastră în optimi la EURO 2024.

ADVERTISEMENT

„Stanciu trebuie să revină. L-a dat mult în spate Arabia Saudită. Faptul că a jucat în Arabia Saudită a făcut ca randamentul lui să scadă. Nu întâmplător, din momentul în care am început Liga Națiunilor și până în momentul ăsta, n-a mai dat o pasă de gol, n-a mai dat un gol. Eu îl aștept și sper ca Serie A să-l ridice. Nu e ușor să intri într-un alt format”, a spus Mircea Lucescu pentru FANATIK.

ADVERTISEMENT

reprezintă în continuare o variantă pentru echipa națională.

„Cu Răzvan Marin și cu Stanciu am avut o relație fantastică. Au fost lideri importanți, în jurul cărora am construit nucleul important. Jucători cu personalitate, în care am crezut și cred în continuare. Cred că mai au foarte multe de livrat la echipa națională. Acum un an și un pic erau jucători competitivi, acum nu mai sunt? Ei au dat primele două goluri de la turneul final”, a spus Edi Iordănescu.