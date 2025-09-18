Sport

Continuă războiul dintre Diego Simeone și fanul lui Liverpool la care a sărit la bătaie: „M-a scuipat!”. Video

Continuă conflictul dintre Diego Simeone și fanul lui Liverpool. Suporterul a rupt tăcerea și face acuzații grave despre banca tehnică a lui Atletico Madrid
Cristian Măciucă
18.09.2025 | 20:45
Incidentul de la Liverpool – Atletico Madrid 3-2, în care Diego Simeone a fost eliminat pentru că a sărit la bătaie cu un fan englez, are un nou capitol. Suporterul a ieșit pe internet și și-a spus propria versiune.

Fanul lui Liverpool, la care Diego Simeone a sărit la bătaie, rupe tăcerea

Meciul dintre Liverpool și Atletico Madrid, din prima etapă a Ligii Campionilor, a fost unul interzis cardiacilor. „Coromoranii” au câștigat cu 3-2 grație unui gol marcat de van Dijk în minutul 90+2. Imediat după reușita olandezului, protagonist a devenit Diego Simeone. Antrenorul argentinian a fost eliminat după ce a sărit la bătaie cu un fan englez.

La conferința de presă de la finalul confruntării de pe Anfield, Simeone a refuzat să dea explicații despre incident. A doua zi, fanul în cauză a povestit pe internet ce s-a întâmplat.

Potrivit fanului, sugestiile de insulte rasiste sau referințe la Războiul din Falklands sunt complet false. „Nu am spus niciodată ceva rasist, nici eu, nici altcineva. Nici nu a fost menționat Falklands. Dar când a fost întrebat (n.r. – Simeone) la conferință și nu a răspuns, a lăsat loc de speculații”, a transmis suporterul englez.

„Asistentul lui a venit și m-a scuipat”

Suporterul a recunoscut că a făcut un gest obscen cu mâna către banca lui Atletico, dar a negat orice insultă gravă. „Am primit mesaje de peste tot despre ceea ce se presupune că am spus, dar nu am spus nimic în afară să fac acel gest”, a explicat el. Cu toate acestea, suporterul englez a lansat o acuzație gravă la adresa unuia dintre secunzii lui Simeone: „Când au egalat, au sărbătorit în fața noastră. L-am numit într-un anumit fel, dar asistentul lui a venit și m-a scuipat”.

Atletico Madrid păstrează tăcerea

Până acum, nici Diego Simeone, nici Atletico Madrid nu au oferit o versiune oficială a evenimentelor din finalul meciului de pe Anfield. Cholo a evitat pur și simplu întrebările jurnaliștilor, menținând viu misterul despre ce s-a întâmplat cu adevărat la doar câțiva metri de banca spaniolilor.

În mod cert, antrenorul ibericilor va fi suspendat la următorul meci din Champions League. Marți, 30 septembrie, de la ora 22:00, Atletico Madrid va primi pe Metropolitano vizita lui Eintracht Frankfurt.

