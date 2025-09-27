Continuă războiul dintre ultrașii lui Dinamo Kiev și Vladislav Blănuță! Ce s-a întâmplat la meciul cu Karpaty Lvov. Video

, iar atitudinea acestora față de fotbalistul român nu se schimbă. Titularizat de antrenorul Oleksandr Shovkovskyi pentru meciul din deplasare cu Karpaty Lvov, scor 3-3, atacantul a fost contestat din nou de suporteri.

ADVERTISEMENT

Continuă războiul dintre fanii lui Dinamo Kiev și Vladislav Blănuță

În prima repriză a meciului de la Lvov, suporterii lui Dinamo Kiev au afișat din nou un de pe 13 septembrie. Blănuță a fost titular, însă nu s-a remarcat cu nimic în prima repriză, una dezamăgitoare pentru Dinamo Kiev.

Deși pornea cu prima șansă, gruparea din capitala Ucrainei a fost condusă cu 2-0, Karpaty reușind să marcheze de două ori într-un interval de doar trei minute. Mai întâi, Pablo Alvarez a punctat cu un șut de la marginea careului, iar apoi Bruninho a împins balonul în poartă din careul mic după o fază la care defensiva oaspeților nu a reușit să respingă o minge trimisă din partea stângă.

ADVERTISEMENT

Vladislav Blănuță, huiduit de fanii ucraineni

Dinamo Kiev a reușit să reducă din diferență înainte de pauză prin Karavaev, care a înscris cu o lovitură de cap după un corner executat de Pikhalyonok. În startul reprizei secunde, Blănuță i-a pasat lui Voloshyn, care a lovit bara. Mai apoi, oaspeții au marcat de două ori în doar trei minute, prin Shaparenko și Karavaev, trecând în avantaj pe tabelă.

Gazdele au dat lovitura în prelungiri și au obținut un punct, scor 3-3. Vladislav Blănuță a părăsit terenul în minutul 70 al întâlnirii, fiind primul jucător schimbat de Oleksandr Shovkovskyi, iar atacantul român a fost huiduit de suporterii aflați în tribune. Blănuță a fost contestat inclusiv de către un tânăr fan al echipei gazdă.

ADVERTISEMENT

Vladislav Blănuță, huiduit de fani

Vladislav Blănuță, conversație dură cu fanii lui Dinamo Kiev

În urmă cu două săptămâni, ultrașii lui Dinamo Kiev s-au întâlnit pe stradă cu Vladislav Blănuță, căruia i-au adresat mai multe întrebări, legate în special de postările pro-ruse făcute pe rețelele sociale. Dialogul a fost extrem de dur, iar suporterii i-au transmis un mesaj clar fotbalistului.

ADVERTISEMENT

„Ultrașii lui Dinamo i-au spus lui Blănuță tot ce cred despre el. Nu a putut să ofere un răspuns rezonabil la niciuna dintre întrebări. Cât despre Solovyov (n.r. propagandist rus, Blănuță a postat mesajele sale pe rețelele sociale), a spus că nu era vorba despre Ucraina, ci despre Moldova, dar nu a putut să răspundă cum trebuie”, a transmis o sursă pentru site-ul .