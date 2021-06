Continuă războiul între Gheorghe Mustaţă şi MM Stoica: ”Nu are voie să ne sune”

Șeful galeriei FCSB, Gheorghe Mustață insistă ca între conducerea clubului FCSB și suporterii pe care îi reprezintă să existe un dialog în care fanii să-și poată exprima opiniile cu privire la deciziile pe care finanțatorul Gigi Becali le ia.

ADVERTISEMENT

Mustață nu ascunde faptul că nici el şi nici fanii roș-albaștrilor nu-l vor susține pe noul antrenor Dinu Todoran și a încercat să discute acest aspect cu managerul general care, însă, îl evită.

Telefonul sună, Meme Stoica nu răspunde

După ratarea unui nou titlu în Liga 1, că va apăra echipa mai vehement ca niciodată. Oficialul roș-albaștrilor este, însă, contestat de liderul Peluzei Nord care îi cere demisia.

Mustață susține că a încercat să-l contacteze pe Meme Stoica pentru a discuta și pentru a aplana conflictul, dar acesta refuză să răspundă apelurilor.

ADVERTISEMENT

”Când știi că este un conflict între suporteri și conducere, când știi ce galerie vei avea în spate și tu nu vii să vorbești cu noi, nu ne cauți, nu ne bagi în seamă, asta e o problema!

Probabil, nu are voie să ne sune și să se întâlnească cu noi. Eu tot aștept ca MM să spună pe cine am amenințat, dar el tace! (recent, oficialul roș-albaștrilor l-a acuzat pe șeful galeriei că ar fi amenințat mai mulți jucători – n.r.)

Nu vrem gălăgie și conflict, dar nu noi am greșit! Să sune și să vorbim, să fie pace. Am tot sunat, de mi-a venit rău. Nu a răspuns, am înțeles mesajul”, a spus Gheorghe Mustață, la .

ADVERTISEMENT

Fanii promit ”spectacol” și amenzi

s-au accentuat la jumătatea lunii trecute după ce echipa a făcut egal cu Sepsi și și-a diminuat semnificativ șansele de a câștiga campionatul.

De atunci, Gheorghe Mustață cere constant demisia managerului general Meme Stoica. Liderul suporterilor este nemulțumit de strategia finanțatorului Gigi Becali, care a declarat în repetate rânduri că este mai interesat să vândă jucători decât să câștige trofee.

După un nou sezon ratat fanii au răbufnit și au declarat ”război” propriei echipe, fără să mai accepte explicațiile și scuzele oficialilor FCSB, în frunte cu Meme Stoica.

Fanii au promis că vor face ”spectacol” la meciurile roș-albaștrilor, făcând aluzie la aprinderea de torțe și fumigene, lucru interzis de forurile care conduc fotbalul intern și care vor genera amenzi usturătoare pentru FCSB.