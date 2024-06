Continuă războiul la Sectorul 2. Radu Mihaiu a dat declarații la poliție

Actualul primar al Sectorului 2 a mers marţi la Secţia de Poliţie nr. 8 din Capitală, pentru a da declarații cu privire la plângerea penală referitoare la buletinele de vot preștampilate în dreptul PSD.

Radu Mihaiu a dat declarații la poliție

jurnaliștilor prezenți că Sectorul 2 este sectorul care are cele mai multe voturi nule, la nivelul întregii ţări, ca procent.

„Sunt patru secţii diferite în care s-au găsit buletine preştampilate, şapte de care ştim şi pe care le-au raportat cetăţenii. Nu ştiu câte au fost introduse deja în urnă.

Cel mai probabil o parte din aceste buletine preştampilate s-au transformat în voturi nule, pentru că, evident, dacă ele erau deja preştampilate cu PSD şi cineva vota altceva, buletinul devenea nul”, a declarat Radu Mihaiu.

Edilul s-a declarat mulțumit de faptul că privind buletinele preştampilate au dus la demararea unei anchete oficiale.

„Sectorul 2 este cel care are cele mai multe voturi nule, la nivelul întregii ţări, ca procent. Sunt 3% voturi nule, media, în rest, este undeva la sub 2%.

La noi sunt peste 50% mai multe voturi nule şi mă bucur că Poliția face cercetări în acest caz. Sunt convins că toţi cei care au făcut acest lucru trebuie să plătească pentru această fraudare a alegerilor”, le-a mai spus Radu Mihaiu jurnaliștilor.

Primarul în funcție al Sectorului 2 a mai precizat și că „sunt opt plângeri penale de care ştiu în acest moment şi mai sunt plângeri penale pentru vânzare de voturi, în care se dădeau câte 100 de lei, 200 de lei pentru o poză cu buletin votat cu PSD.

Avem plângere penală pentru un proces verbal urcat cu semnătură falsă în dreptul reprezentantului USR.

Avem plângere penală pentru reprezentantul PSD din Biroul Electoral de sector, pentru presiuni făcute la adresa unor membri ai unei comisii de votare în sensul reflectării greșite a rezultatului votului din acea secție”.

Renumărare în favoarea candidatului PSD

Principalul contracandidat al lui Radu Mihaiu, candidatul PSD-PNL Rareș Hopincă l-a ironizat pe edilul USR după ce, în urma renumărării, la Secția 195 au fost descoperite peste 100 de voturi în favoarea sa, în vreme ce pentru Radu Mihaiu s-au găsit în plus doar trei.

„Renumărăm Secţia 195. Cea pentru care USR a construit întreg argumentul pestilenţial cu privire la fraudarea alegerilor.

Iniţial am avut 133 de voturi. După renumărare, s-a constatat că, de fapt, am 233. Un mizilic de 100 de voturi în plus. Ce-i drept, şi domnul Mihaiu are mai multe. Cu 3 (trei) voturi”, a scris Rareș Hopincă pe Facebook.

În replică, actualul edil a declarat că important este ca toate suspiciunile să fie lămurite, chiar dacă voturile nu sunt în favoarea sa și că mai sunt zeci de secții în situații similare.

„Domnul Hopincă a avut dreptate: în singura secţie în care PSD a acceptat renumărarea, s-au găsit încă 100 de voturi pentru dumnealui. S-au găsit şi câteva de la mine puse în alt teanc, iar după corecturile pe prezenţă cheia de control se închide.

Ceva ce trebuia făcut din primul moment când secţia asta a ajuns la BES. A trebuit să facem muncă de detectiv, să triem prin datele AEP şi STS, să ne explicăm dovezile, doar ca să facem treaba care era prevăzută în lege.

Aceste secţii cu probleme nu trebuiau închise forţat. Ca secţia asta mai sunt zeci ale căror chei de control nu bat. Ce o fi în ele nimeni nu ştie.

Un lucru e cert: actualul sistem de vot e perimat. E anormal ca, după o săptămână, să existe atât de multe erori care se puteau lămuri uşor prin renumărare cu oameni odihniţi”, a scris Radu Mihaiu, marţi, pe Facebook.