Al Nassr, decizie dură în privința lui Cristiano Ronaldo! Ce se întâmplă la meciul cu Al Ittihad

Continuă conflictul de la distanță dintre Cristiano Ronaldo și șefii Fondului Public de Investiții din Arabia Saudită, gruparea care conduce aproape toate cluburile din prima ligă. Al Nassr a luat o nouă decizie în privința superstarului portughez chiar înaintea meciului cu Al Ittihad.

Cristiano Ronaldo a fost lăsat din nou în afara lotului de Al Nassr

Cristiano Ronaldo este din nou în centrul unui scandal în fotbal. Lusitanul care a împlinit recent 41 de ani pare tot mai aproape de ruperea oricăror relații cu Al Nassr, club unde evoluează de la finele anului 2022.

Totul a plecat de la faptul că atacantul Karim Benzema, cu care a fost coleg la Real Madrid, , liderul campionatului. acuzând faptul că gruparea care conducere soarta echipelor din prima ligă saudită favorizează clubul din Riyadh.

Astfel, legendarul jucător a fost lăsat în afara lotului pentru partida cu Al Riyadh, iar scenariul s-a repetat și înaintea jocului cu Al Ittihad, programat vineri, 6 februarie, de la ora 19:30 în cadrul etapei cu numărul 20.

Potrivit , Ronaldo consideră că Al Nassr nu este susținută operațional și financiar. Marea sa dorință, de asemenea, este ca fiecare club din campionat să fie tratat în mod egal pentru a contribui la integritatea și corectitudinea competiției.

Primul „11” aliniat de Jorge Jesus la Al Nassr: Bento – Sultan Al-Ghanam, Mohamed Simakan, Inigo Martinez, Abdulelah Al-Amri – Kingsley Coman, Marcelo Brozovic, Abdullah Al-Khaibari, Sadio Mane – Joao Felix, Angelo Gabriel.

Ronaldo, pus la zid de arabi după gestul său

Conducerea fotbalului saudit nu a rămas indiferentă față de polemica născută în urma gestului lui Cristiano Ronaldo și a transmis un amplu mesaj legat de cum funcționează legile saudite în fotbal.

„Ronaldo a fost pe deplin dedicat lui Al Nassr de la sosirea sa și a jucat un rol esențial în creșterea și ambiția clubului. Ca orice jucător de elită, vrea să câștige. Dar niciun individ, oricât de important, nu ia decizii dincolo de propriul club”, se arată, printre altele, în comunicatul care îl avertizează pe fotbalistul portughez.