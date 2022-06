Continuă scandalul din USR. Membrii, nevoiți să achite o cotizație fixă către partid, care contravine legislației europene

Noi detalii ies la iveală din interiorul USR. Scandalul din partid se adâncește tot mai mult, odată cu demisia a cinci europarlamentari ai formațiunii, printre care Dacian Cioloș. S-a aflat că membrii sunt puși să plătească o cotizație fixă, care contravine legislației europene.

Cum s-a aflat de cotizația fixă ilegală din USR

Totul a ieșit la iveală după ce președintele actual al USR, Cătălin Drulă, a spus că au acumulat datorii de 30.000 de euro. De cealaltă parte, aceștia se apără spunând că ”sunt ilegale”, deorece fac parte dintr-o hotărâre a Biroului Național al partidului prin care s-a impus tuturor membrilor o cotizație fixă, cu sume de 1000 și 3000 de lei, scrie

Deși au existat obiecții față de măsură, nu s-au luat în calcul. Alin Mituța și Dragoș Tudorache spun că decizia Biroului Naţional din 2021 s-a aplicat în mod retroactiv, luând în calcul data fuziunii USR -PLUS.

”Am fost în şedinţa BN, am încercat să-i conving că nu e o decizie bună, că există riscul unei anchete OLAF, le-am adus documente, dar au ignorat tot.

Eu am considerat că nu pot să fac o plată ilegală. Până la urmă, am fost judecător şi ştiu că legea n-o poţi aplica doar pe jumătate”, a declarat Tudorache.

Același reprezentant USR a mărturisit că unii colegi ai lui, cu datorii mai mici, au achitat, deja, o parte din bani.

”Unii au ales să mai plătească parţial din acea cotizaţie. Fiecare a gestionat cum a ştiut această impunere”, a mai spus Dragoş Tudorache.

Alin Mituța a explicat că deși voința partidului său nu încalcă legea din țară, o încalcă pe cea a statului europarlamentarului. Aceasta prevede ca indemnizațiile eurodeputaților să fie folosite în scopuri personale, iar partidele naționale să nu fie susținute din astfel de venituri.

De ce s-a tăcut până acum

Și tot Alin Mituță a dezvăluit că toți au preferat să nu vorbească despre taxa percepută de USR de teama unei anchete la nivel european.

”Am vrut să evităm un scandal public pe tema asta, ca partidul să fie investigat de OLAF, nu am vrut să punem partidul într-o situaţie de genul ăsta”, a mai detaliat Alin Mituța.

Concret, din USR și-au anunțat demisiile, la finalul lunii mai: , Ramona Strugariu, Dragoș Pîslaru, Alin Mituța și Dragoș Tudorache. Cu toții au anuțat înființarea unui nou partid: REPER.