Continuă scandalul dintre Astra Giurgiu și ANAD. Ultima reacție: „Au mers la cacealma, vor plăti”

Astra Giurgiu traversează o perioadă foarte dificilă. Clubul de pe malul Dunării ar putea fi exclus din Liga 1, însă președintele Daniel Coman susține că ANAD se află în eroare.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

Asociația Națională Anti-Drog a deschis un dosar împotriva a trei fotbaliști ai Astrei, după ce aceștia ar fi apelat la metode de refacere neregulamentare.

Fotbaliștii Kehinde Fatai, Takayuki Seto și Alexandru Ioniță au fost suspendați la finalul lunii septembrie, după ce au fost surprinși în timp ce ăși injectau vitamine și minerale într-o cantitate interzisă.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

Continuă scandalul dintre Astra Giurgiu și ANAD: „Clubul nu a beneficiat, vor fi prejudicii enorme”

Totul a început în luna septembrie, atunci când cei trei fotbaliști de la Astra apăreau în imagini publicate de clinica Cronos Med în mediul online. Ei și-ar fi injectat o cantitate mai mare de 100 de ml de vitamine și minerale, într-un interval mai scurt de 12 ore.

Cei trei au fost imediat suspendați preventiv, iar președintele ANAD, Cristian Balaj, a anunțat deschiderea unei anchete. Între timp, nimic nu s-a rezolvat deși au trecut două luni de la deschiderea anchetei. Daniel Coman, președintele Astrei, a anunțat că formația din Giurgiu va depune plângere împotriva ANAD.

ADVERTISEMENT

„Ca și club noi nu am beneficiat în niciun mod de ceea ce au făcut ei și nici nu sunt inculpabili, deoarece ei au mers de capul lor, au făcut-o fără să anunțe conducerea clubului și nici medicul echipei. Pe baza probelor pe care le-am văzut cu toții la dosar, dar și a actelor în sine, pentru că am văzut și noi că nu au făcut mai mult de 100 ml, avem actele doveditoare de la clinică, eu consider că în culpă sunt cei de la ANAD.

Chiar am discutat cu avocatul clubului Astra Giurgiu și prejudiciile vor fi enorme pentru ei, așa că va trebui să se pregătească bine. Noi avem încredere în jucători, pentru că sunt nevinovați și avem actele doveditoare atât clubul, cât și jucătorii și avocații acestora.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

Au mers la cacealma cei de la ANAD, treaba lor. Au făcut-o instinctiv, au văzut niște poze pe site-ului clinicii cu jucătorii de la Astra și au zis gata, i-am prins, să vedeți ce le facem. Ei bine, lucrurile nu stau chiar așa. Jucătorii chiar dacă nu au anunțat clubul, au știut că nu se pot face mai mult de 100 ml, iar Takayuki a le-a transmis tuturor acest lucru.

Așa că noi nu am putut beneficia de aportul jucătorilor în acest timp, vom depune plângere împotriva ANAD-ului, iar prejudiciile vor fi mari, de la ceea ce vom face noi ca și club, dar și de la ce vor face jucătorii, pentru că e vorba aici și de carierele lor. Cei de acolo vor trebui să plătească cumva și vor plăti!”, a spus Coman pentru Realitatea Sportivă.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

Problema pentru Astra Giurgiu este că, dacă la finalizarea anchetei se va dovedi că cei trei sunt vinovați de dopaj, clubul va fi exclus din campionat. Încă nu se știe cât va mai dura ancheta și nici nu există vreun semnal cu privire la rezultatul acestor verificări.