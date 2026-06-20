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Continuă scandalul dintre Csikszereda și FCSB! De ce sunt acuzați roș-albaștrii după ce au renunțat la Anderson Ceara

Csikszereda, acuzații grave la adresa celor de la FCSB după ce transferul lui Anderson Ceara a picat: „E împotriva regulamentelor!”. De ce ar fi renunțat roș-albaștrii, de fapt, la această mutare
Gabriel-Alexandru Ioniță
20.06.2026 | 21:26
Continua scandalul dintre Csikszereda si FCSB De ce sunt acuzati rosalbastrii dupa ce au renuntat la Anderson Ceara
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Scandal între Csikszereda și FCSB din cauza transferului lui Anderson Ceara. Foto: Sport Pictures
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Clubul Csikszereda a ieșit la atac după ce FCSB a renunțat în ultima clipă la transferul lui Anderson Ceara (27 de ani), după ce anterior mutarea fusese confirmată în mai multe rânduri de către toate părțile implicate în tranzacție. În cursul zilei de vineri, Gigi Becali (67 de ani) a făcut anunțul total neașteptat în acest sens, fără să ofere însă detalii vizavi de motivele care au condus către acest deznodământ.

Csikszereda iese la atac după ce FCSB a renunțat la transferul lui Anderson Ceara

La scurt timp, cei de la Miercurea Ciuc, prin vocea președintelui Zoltan Szondi, au reacționat și au acuzat clubul roș-albastru că ar fi inventat discuția referitoare la anumite probleme medicale pe care le-ar avea fotbalistul doar pentru a crea un context favorabil în sensul renunțării la acest transfer, în absența unui motiv real. Iar acum, tot Szondi a mers și mai departe și a lansat acuzații chiar și mai grave la adresa celor de la FCSB.

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În primul rând, el a susținut că oficialii fostei campioane a României au început să discute cu Anderson Ceara și cu impresarul lui înainte de a ajunge la un acord de transfer cu reprezentanții celor de la Csikszereda, chestiune care este interzisă de regulamentul FIFA. „Sigur că știam de această problemă. Le-am spus și celor de la FCSB că sunt două soluții: fie jucătorul este operat, fie se folosesc exerciții pentru a întări musculatura din jurul genunchiului. Acum cinci sau șase ani, în Brazilia a fost aleasă varianta a doua și e clar că a fost decizia corectă, pentru că Anderson a jucat doi ani și jumătate la noi și e absolut evident că nu vorbim despre un jucător accidentat.

Să fiu sincer, nu am nicio problemă că a picat transferul, că oricum m-am săturat de acest proces ciudat pe care îl face FCSB, care atacă și pune presiune în presă. Înainte ca cele două cluburi să ajungă la un acord pentru transfer, cei de la FCSB se înțeleseseră deja cu agentul jucătorului, ceea ce este împotriva regulamentelor”, a spus în primă fază Zoltan Szondi, citat de Szekely Hon. 

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De ce ar fi renunțat, de fapt, cei de la FCSB la transferul lui Anderson Ceara

Ulterior, președintele celor de la Csikszereda a mai spus și că îi suspectează pe cei de la FCSB că au renunțat în cele din urmă la aducerea lui Anderson Ceara din simplul motiv că au găsit între timp o variantă pe care ei o consideră mai bună pentru acoperirea acelei poziții: „Problema mea este că ei au luat această opinie medicală după ce cluburile bătuseră palma și semnaseră contractul pentru transferul jucătorului. Eu cred că ei au transferat alt jucător între timp sau încearcă să transfere alt jucător, așa că inventează o poveste pentru a renunța la transfer în ultimul moment”. 

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Gabriel-Alexandru Ioniță
Gabriel-Alexandru Ioniță
Gabriel-Alexandru Ioniță este redactor pe zona de sport la Fanatik din iunie 2025. A debutat în presă la sport.ro, iar ulterior a activat la playsport.ro, prosport.ro și sportpesurse.ro. 
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