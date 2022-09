Continuă scandalul dintre Florin Pește și familia Denisei Răducu. Tatăl artistei aduce noi acuzații solistului

Continuă scandalul pe piesele Denisei Răducu. Florin Pește și familia Denisei Răducu își aduc noi reproșuri, iar tatăl cântăreței îi aduce o acuzație gravă solistului.

Ce acuzații îi aduce tatăl Denisei lui Florin Pește

Emilian Răducu, tatăl interpretei care a murit în 2017, la doar 27 de ani, spune că Florin Pește a vândut melodiile fiicei lui pentru a-i cumpăra mașină fiului său.

”Noi n-am vrut melodiile pe care le-a cântat ea să fie înstrăinate cuiva. Noi nu voiam să facem bani după nenorocirea care s-a întâmplat la noi în familie. Sunt o sumedenie de cheltuieli care trebuie făcute și după ce o persoană dragă nu mai este în familie.

Banii puteau să ne intre nouă în familie, tot pentru Denisa, pentru pomeni, pentru tot ce trebuie făcut. El (n.r.: Florin Pește) a ales să le vândă și să îi cumpere mașină fiului său”, a afirmat Emilian Răducu pentru Antena Stars, scrie

Cum se apără Florin Pește în fața familiei Denisei Răducu

De asemenea, Florin Pește a reacționat și a spus tot pentru sursa menționată că a plătit bani grei la începutul carierei Denisei, pentru ca aceasta să cânte cu soliști de renume din lumea manelelor.

”Am plătit bani grei să cânte Denisa cu Adrian Minune, Salam, Guță… Tu ești nimeni! Tu plătești! Oamenii ăia nu vor să cânte cu un solist no name, așa cum era la început ea.

Include 500 de piese și doar 12 sau 14 piese sunt cu Denisa ca interpretă, nu ca și compozitor. Pentru piesele pe care le-a cântat acolo, eu i-am dat bani, plus casa de care m-am apucat de construit. După un an, a decis să plece împreună cu Liviu la București. Ea nu avea drepturi pe piesele respective. Eu am luat să îi dau un ban, să o fac și pe ea cântăreață”, s-a apărat Florin Pește la Antena Stars.

De cealaltă parte, Emilian Răducu mai precizează că fiica lui a avut talent încât artiștii menționați au acceptat să cânte alături de ea și nu doar pentru bani.

din cauza cirozei hepatice. În ultimele clipe din viață solista s-a transformat foarte mult: a slăbit, nu se putea deplasa pe propriile picioare și a ajuns de nerecunoscut.

În lumea interpreților de manele, Denisa era foarte renumită și îndrăgită, piesele ei fiind și acum ascultate de mulți români. și apare public pentru a-i face dreptate în privința drepturilor de autor ale melodiilor.