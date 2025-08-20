Continuă scandalul în coaliția de guvernare. PSD, atac dur la adresa USR: „Noi lucrăm la reforme, ei doar acuză”

Se pare că scandalul din coaliția de guvernare continuă. PSD a lansat miercuri un atac dur la adresa partenerilor de coaliție din USR. Social-democrații spun că în timp ce miniștrii PSD lucrează la proiectele de reformă anunțate de Guvernul Bolojan, USR nu face nimic, în afară de a acuza partidul condus de Sorin Grindeanu că lipsește de la ședințele de coaliție.

PSD, atac dur la USR: „Ei nu fac nimic”

Într-o postare pe Facebook, sunt discuțiile despre funcții, nu reformele. În schimb, social-democrații afirmă că au contribuit la elaborarea mai multor proiecte importante pentru români, în timp ce îi acuză pe cei de la USR că doar au stat și s-au uitat.

”În vreme ce reprezentanţii PSD lucrează la elaborarea proiectelor legislative privind reformele majore anunţate de Guvernul Bolojan, USR nu face nimic! Singura lor preocupare este de a acuza PSD că nu participă la şedinţele Coaliţiei!”, spune PSD într-o postare pe Facebook.

Mai mult decât atât, pe Facebook, PSD a prezentat și o listă cu reformele pe care le-a făcut, cum ar fi tăierea privilegiilor, reforma pensiilor speciale, reforma în sănătate, combaterea evaziunii fiscale, reforma administrației și pachetul fiscal. Social-democrații spun că toate aceste schimbări sunt datorate ministerelor conduse de PSD sau prin intermediul amendamentelor depuse de formațiune.

Scandal în coaliția de guvernare. Tanczos Barna confirmă tensiunile

În schimb, PSD susține că pachetul de stimulare economică ar fi trebuit deja să fie elaborat de Ministerul Economiei, condus de USR, însă nu s-a lucrat la el. Potrivit partidului, românii pot trage singuri concluziile cu privire la cine muncește pentru reforme și cine blochează procesul. Social-democrații mai spun că vor prezenta public soluțiile pentru sprijinirea mediului privat în perioada următoare.

Tot miercuri, 20 august 2025, vicepremierul UDMR, . Acesta a spus că situația nu este normală, mai ales că în ultima perioadă nu a avut loc nicio ședință oficială între partide. Chiar și așa, el crede că problemele pot fi rezolvate și că se poate reveni la un dialog normal.

„Nu, nu merge. Lucrurile nu merg bine în momentul de față, dar pot fi așezate pe un făgaș normal. Nu este o funcționare normală, dacă timp de 3 săptămâni nu avem ședință de coaliție, dar putem reveni pe un făgaș normal. Lipsește dialogul pe fiecare element al pachetului, dar acest lucru poate fi remediat foarte ușor.

Pentru dialog ai nevoie de ambele părți, din ambele părți trebuie să existe un dialog mai profund și o analiză mai detaliată. Toate trebuie discutate în coaliție, există canale de comunicare, chiar dacă nu e ședință, avem acces la informații, putem să ne exprimăm punctul de vedere. Nu este corect ca membrii coaliției să afle din presă care sunt unele elemente din pachet”, a declarat vicepremierul la