Continuă scandalul la CFR Cluj. Marius Șumudică refuză să plece: „Am un contract, nu pot să-mi dau demisia”

Deși Neluțu Varga i-a interzis accesul în baza de pregătire și a anulat antrenamentul programat vineri dimineață, Marius Șumudică nici nu concepe să demisioneze de la CFR Cluj. Ba chiar e convins că jucătorii nu se vor prezenta în această după-amiază la prima ședință tehnică sub comanda noului antrenor, .

„Eu am contract si nu pot să îmi dau demisia pentru că sunt pe primul loc în campionat şi sunt calificat în grupele Conference League!”, susține actualul tehnician al campioanei. Rezultatele sale nu sunt suficiente, însă, pentru a întoarce decizia patronului, care își dorește ca „Bursucul” să revină pe banca echipei cu care a cucerit trei din ultimele patru titluri consecutive.

După , la un neverosimil scor general de 1-6 în fața Stelei Roșii Belgrad, ardelenii vor da piept cu principala contracandidată la titlu, FCSB, pregătită chiar de fostul lor antrenor din stagiunea precedentă, Edi Iordănescu. Partida este programată duminică, 29 august, la ora 21:00, pe Stadionul „Dr. Constantin Rădulescu”.

Marius Șumudică rămâne ferm pe poziție. Nu vrea să plece de la CFR

„Eu am făcut programul pentru mâine. Nu m-a sunat nimeni, eu tot aştept. Astăzi, știe toată lumea, am fost la antrenament şi nu am fost lăsat să intru. Diseară jucătorii nu se vor duce la antrenament!

Nu ştiu ce se întâmplă sau ce o să fie. Eu am contract și nu pot să îmi dau demisia pentru că sunt pe primul loc în campionat şi sunt calificat în grupele Conference League!

Mâine (n.r. sâmbătă) echipa trebuie să intre în cantonament pentru meciul cu FCSB! Vom vedea! Deocamdată, clubul nu are jurist, nu are preşedinte… Nici nu ştiu cine şi când o să mă sune, dacă o să mă sune…”, a declarat Marius Șumudică la .

Neluțu Varga i-a interzis să conducă antrenamentul din această dimineață

Scos din minți de eșecul usturător suferit în fața campioanei Serbiei, Steaua Roșie Belgrad, patronul Neluțu Varga a dat ordin ca tehnicianului și întregului său staff să-i fie refuzat accesul în baza sportivă a echipei. Asta deși vineri dimineața , informație comunicată jucătorilor chiar de antrenorul secund și dezvăluită în exclusivitate de FANATIK.

Pe cale de consecință, Șumi s-a văzut nevoit să mute ședința tehnică în garaj. O situație cu care, potrivit spuselor sale, nu s-a mai confruntat de-a lungul carierei de antrenor. „Am venit la program, am vrut să respect programul. Echipa s-a prezentat, toată echipa e aici, dar n-am fost lăsaţi să intrăm în bază.

Am afişat pe grup programul pentru următoarea zi. Dumneavoastră trebuie să trageţi concluziile, nu eu. Eu sunt pur şi simplu un angajat care a venit să-şi exercite dreptul la muncă.

Nu ştiu ce va fi, am un contract. Deocamdată, sunt antrenorul echipei CFR, vom vedea ce se va întâmpla. Întrebaţi-i pe jucători ce simt şi ce fac.

Numai Arlauskis mă susţinea? N-am crezut în viaţa mea că pot trăi aşa ceva în România. Am ţinut şedinţa tehnică în garaj. Nu mai vreau să zic… pentru că orice aş vorbi e împotriva mea”, spunea, cu câteva ore în urmă, actualul antrenor al campioanei.