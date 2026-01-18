Continuă scandalul la Real Madrid! I se cere demisia lui Florentino Perez, Arbeloa face acuzații grave

ADVERTISEMENT

Destul de mulți dintre fanii lui Real Madrid nu au fost de acord cu îndepărtarea lui Xabi Alonso și înlocuirea lui cu Alvaro Arbeloa. Despărțirea de fostul mijlocaș s-a produs într-un context foarte tensionat, el fiind acuzat în primul rând că nu a știut cum să gestioneze relația cu „greii vestiarului”.

Scandalul de la Real Madrid capătă proporții

Pe de altă parte însă, în presa din Spania s-a scris destul de mult în ultima perioadă și despre faptul că Alonso nici nu a avut parte de sprijinul lui Perez în această bătălie, ba chiar din contră, motiv pentru anumiți suporteri să se întoarcă într-o anumită măsură împotriva președintelui.

În plus, la scurt timp după oficializarea despărțirii, despre faptul că starurile de la Real Madrid nu își dau tot interesul la antrenamente și, mai mult, ar avea și ego-uri imense, iar despre această chestiune se crede că ar fi întreținută chiar de către Florentino Perez.

În tot acest context extrem de delicat s-a produs șocul eliminării Realului din Cupa Regelui. , echipă aflată în prezent aproape de zona retrogradării în liga a doua spaniolă. Mai mult, jocul sub așteptări în multe momente prestat de „galactici” până acum în acest sezon, coroborat cu faptul că noul antrenor Alvaro Arbeloa nu are deloc experiență la acest nivel, poate conduce către ideea că Real Madrid riscă să încheie acest sezon fără trofeu câștigat, chestiune care bineînțeles că nu este de acceptat în nicio conjunctură la clubul din capitala Spaniei.

Președintele Florentino Perez a fost huiduit pe „Bernabeu” și i s-a cerut demisia

Marea rivală Barcelona este în continuare lider în La Liga, iar în Champions League sunt în prezent destul de multe echipe care se prezintă mai bine decât Real Madrid ca exprimare în teren și deci care ar fi îndreptățite să fie considerate drept având șanse mai mari decât „galacticii” la cucerirea marelui trofeu. În această situație se regăsesc formații precum PSG, campioana en-titre a Europei, Bayern Munchen, Arsenal, FC Barcelona sau chiar Interul lui Cristi Chivu.

În acest context, Real Madrid a primit sâmbătă vizita celor de la Levante în cadrul etapei cu numărul 20 din acest sezon de La Liga. Madrilenii nu au strălucit nici în această partidă, dar s-au impus în cele din urmă cu scorul de 2-0. Kylian Mbappe din penalty în minutul 58 și Raul Asencio au marcat pentru echipa lui Arbeloa, care s-a apropiat astfel la doar un punct de Barcelona în fruntea clasamentului, doar că gruparea catalană încă mai are de jucat în această rundă.

Mai important de consemnat decât rezultatul propriu-zis este că pe „Santiago Bernabeu” s-au auzit în mai multe momente la acest meci huiduieli la adresa lui Florentino Perez, venite, în mod evident, din partea unora dintre susținătorii Realului. De asemenea, președintelui clubului i s-a cerut și demisia cu această ocazie, cel mai probabil din cauza modului în care el a gestionat situația lui Xabi Alonso.

Antrenorul Alvaro Arbeloa face acuzații grave

La finalul meciului, întrebat în legătură cu această chestiune, Alvaro Arbeloa a făcut acuzații grave. El a spus că nu crede că huiduielile respective au venit cu adevărat din partea unor suporteri ai Realului, ci mai degrabă dinspre anumite persoane „infiltrate” special cu acest scop, de a genera și mai mult dezechilibru în cadrul clubului.

„Știu de unde vin huiduielile, de unde vin aceste campanii și cred că aceste scandări nu au venit de la oameni care nu îl plac pe Florentino, au fost din partea unor oameni cărora nu le place Real Madrid. Cred că toții fanii lui Real Madrid sunt conștienți că suntem foarte norocoși să îl avem pe Florentino și știm de unde vin huiduielile și de la cine”, a declarat Arbeloa, citat de presa din Spania.