Continuă scandalul monstru cu Ronaldo în Arabia Saudită! Cristiano face acuzații extrem de grave la adresa Guvernului: care este legătura cu Benzema

ADVERTISEMENT

Recent, Cristiano Ronaldo a refuzat să joace pentru Al-Nassr în Arabia Saudită la meciul cu Al Riyadh și s-a ajuns în cele din urmă ca starul portughez să nu fie inclus în lot pentru această partidă. Iar acest episod extrem de tensionat pare încă foarte departe de soluționare.

Cristiano Ronaldo a amenințat că pleacă din Arabia Saudită și a făcut acuzații grave inclusiv la adresa Guvernului

Chiar în ziua meciului pe care formația din Riyadh îl are programat pe teren propriu contra lui Al-Ittihad, una dintre marile sale rivale, au fost propagate în presa internațională noi detalii despre cearta lui Cristiano cu oficialii clubului său, dar și cu reprezentanții Ligii Profesioniste de Fotbal din această țară.

ADVERTISEMENT

Potrivit , a făcut acuzații foarte grave chiar și adresa celor de la PIF (Fondul Public de Investiții din Arabia Saudită), organism patronat de Guvernul saudit. După cum se știe deja destul de bine, acest grup finanțează într-o anumită măsură toate echipele de fotbal din țară, în mod special pe cele patru cele mai relevante la nivel internațional, Al-Hilal și Al-Nassr din Riyadh, respectiv Al-Ittihad și Al Ahli din Jeddah.

Totul a pornit de la transferul lui Karim Benzema la Al-Hilal: suspiciuni de favoritism din partea lui Cristiano Ronaldo

a fost extrem de deranjat de faptul că fostul său coechipier de la Real Madrid, Karim Benzema, a fost luat de Al-Hilal de la Al-Ittihad și nu de Al-Nassr. El a susținut că PIF îi favorizează astfel la nivel de investiții pe rivalii din Riyadh, motiv pentru care, conform sursei citate anterior, a amenințat chiar că va pleca în scurt timp din Arabia Saudită, în cazul în care această situație nu se va echilibra.

ADVERTISEMENT

, iar la final, după ce formația lui s-a impus cu scorul de 6-0,

ADVERTISEMENT

În iunie anul trecut, și-a prelungit contractul cu Al-Nassr. Actuala înțelegere este valabilă până în vara lui 2027, dar iată că există acum posibilitatea ca această colaborare să se încheie chiar și mai devreme de atât.

Poziția exprimată de Liga Profesionistă de Fotbal din Arabia Saudită în această speță

Așa cum era de așteptat, în strategia de transferuri de la anumite cluburi prin intermediul unui comunicat de presă:

ADVERTISEMENT

„Liga Profesionistă Saudită este structurată în jurul unui principiu simplu: fiecare club operează independent sub aceleași reguli. Cluburile au propriile consilii de administrație, propriii directori executivi și propriile conduceri.

Deciziile privind angajarea, cheltuielile și strategia aparțin acestora, într-un cadru financiar conceput pentru a asigura sustenabilitatea și echilibrul competitiv. Acest cadru se aplică în mod egal în întreaga ligă.

Ronaldo a fost pe deplin dedicat lui Al-Nassr de la sosirea sa și a jucat un rol esențial în creșterea și ambiția clubului. Ca orice jucător de elită, vrea să câștige. Dar niciun individ, oricât de important, nu ia decizii dincolo de propriul club.

Transferurile recente demonstrează clar această independență. Un club a fost întărit într-un anumit mod. Altul a optat pentru o abordare diferită. Acestea erau decizii ale clubului, luate în limitele parametrilor financiari aprobați.

Competitivitatea ligii vorbește de la sine. Cu doar câteva puncte între primele patru, lupta pentru titlu este foarte deschisă. Acest nivel de echilibru reflectă un sistem care funcționează conform intenției.

Accentul rămâne pe fotbal, pe teren, acolo unde îi este locul, și pe menținerea unei competiții credibile pentru jucători și fani”.