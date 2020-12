Continuă scandalul pe tema adeverinței care ar scuti-o de mască pe Diana Șoșoacă: „Mă voi duce în instanță”

Diana Șoșoacă nu are de gând să renunțe la adeverința medicală prin care, potrivit spuselor sale, ar fi scutită de obligativitatea purtării măștii de protecție. Într-un interviu acordat sâmbătă, 26 decembrie, chiar în a doua zi de Crăciun, senatoarea Alianței pentru Unirea Românilor (AUR) a anunțat că își va căuta dreptatea în instanță.

Reacția vine după ce Direcția de Sănătate Publică a început să verifice, la solicitarea președintelui Senatului, Anca Dragu, măștile de protecție din plastic pe care avocata și alți colegi parlamentari le poartă în timpul ședințelor.

„Decredibilizarea Parlamentului nu a făcut-o masca doamnei Șoșoacă sau a partidului AUR. Decredibilizarea Parlamentului este de 31 de ani din cauza multora dintre parlamentari”, susține controversata avocată.

„DSP-ul nu a spus că adeverința mea este neconformă, DSP a spus că nu se poate pronunța asupra conformității adeverinței mele, ci numai un medic de medicina muncii. Însă în Senatul României nu există medic de medicina muncii, pentru că noi nu suntem angajați, noi suntem demnitari.

Deci acea adeverință e valabilă. Până când nu o anulează o instanță, acea adeverință este valabilă.

Eu am purtat acea mască pentru ca ceilalți colegi ai mei, cărora le este frică, să nu cumva să se considere prejudiciați în ceea ce privește sănătatea de așa-zisele picături flugger.

Au solicitat ca toate măștile echipei AUR să fie verificare pentru conformitate, însă nouă nu ni s-a adus la cunoștință, noi am aflat din presă. De ce a făcut acest lucru? Pentru că eu în Comisia de verificare a mandatelor am invocat faptul că atâta timp eu sunt supusă unei forme de discriminare, voi sesiza inclusiv Consiliul pentru Combaterea Discriminării.

Am formulat deja plângere penală și plângere pe GDPR, pentru că eu am solicitat să se verifice conformitatea tuturor măștilor din Parlamentul României, pentru că nu faci numai pentru unul, faci pentru toți, mai ales în condițiile în care ANPC a menționat că peste 93% din măștile din România sunt neconforme. Și am solicitat să mi se aducă la cunoștință toate studiile în care se atestă că masca te ferește de SARS-CoV-2.

Eu oricum mă voi duce mai departe în instanță, pentru că este o chestiune care ține de întregul popor român. Ceea ce este deranjant este că dna Dragu, dacă e adevărat că așa a menționat într-un interviu, a spus că face acest demers pentru că este o decredibilizare a Parlamentului.

Decredibilizarea Parlamentului nu a făcut-o masca doamnei Șoșoacă sau a partidului AUR, decredibilizarea Parlamentului este de 31 de ani din cauza multora dintre parlamentari”, a declarat senatoarea Diana Șoșoacă.