Sport

Continuă seceta pentru Ștefan Baiaram. De când nu a mai marcat „perla” oltenilor

Mihai Dragomir
18.10.2026 | 22:52
Continua seceta pentru Stefan Baiaram De cand nu a mai marcat perla oltenilor
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De când nu a mai marcat Ștefan Baiaram pentru Universitatea Craiova. Foto: Sport Pictures.
Ștefan Baiaram a uitat gustul golului. Talentatul fotbalist al Universității Craiova nu a mai introdus mingea în poartă de peste două luni. Contra cui reușea să puncteze ultima dată.
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Etapa a 12-a din SuperLiga a însemnat pentru Universitatea Craiova un meci pe teren propriu cu Farul. Filipe Coelho l-a trimis pe Ștefan Baiaram în luptă în repriza secundă, dar „perla” oltenilor nu a reușit să își pună amprenta nici în această partidă. De când nu a mai marcat, mai exact.

Ștefan Baiaram, fără gol pentru Universitatea Craiova din luna august

După ce reușea stagiunea trecută 18 contribuții în total în 50 de meciuri pentru Universitatea Craiova, trecându-și în palmares Cupa și campionatul, iar ulterior și Supercupa, Ștefan Baiaram are un start de sezon nu foarte încântător. „Perla” formației din Bănie a reușit să marcheze ultima dată pe 6 august 2026, într-un 1-1 în deplasare cu finlandezii de la KuPS, în manșa tur celui de-al 3-lea tur preliminar din Europa League. De atunci, el a mai reușit să ofere doar un assist în victoria cu 5-0 în fața FCSB-ului, pe 19 septembrie 2026.

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Până acum, el a înscris 4 goluri și a oferit 3 pase decisive, însă în ultima vreme nu s-a mai „lipit” de gol. În tot acest timp, de la ultima reușită a lui Baiaram, colegii săi din atacul Universitatea Craiova au fost mult mai productivi. De pe 6 august și până acum, Steven Nsimba a marcat 3 goluri, Simon Elisor a înscris, cu tot cu meciul contra „marinarilor”, 5, iar Assad Al Hamlawi a trimis balonul în poartă de 8 ori.

Ofertă de 3 milioane de euro pentru Ștefan Baiaram

Ștefan Baiaram a fost subiectul unei dispute aprinse între Sabin Ilie și Pavel Badea, după prestația sa din partida Universității Craiova cu Getafe, din Conference League. Expertul FANATIK nu s-a ferit să catalogheze evoluția extremei stânga drept „atitudine de mers la shopping”, în timp ce oficialul oltenilor a explicat că Baiaram a avut un rol defensiv important și că presiunea publicului are o amprentă importantă asupra felului în care el prestează pe terenul de fotbal. Însă totul se poate schimba pentru talentatul fotbalist român. FANATIK a aflat că pe adresa campioanei României a venit o ofertă de 3 milioane de euro din China pentru Ștefan Baiaram.

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Din informațiile FANATIK, patronul Mihai Rotaru nu exclude posibilitatea de a da curs acestei oferte în mercato de iarnă. Acționarul campioanei României va accepta doar dacă, între timp, nu va apărea o ofertă mult mai avantajoasă din punct de vedere al sumei. China este țara în care Universitatea Craiova l-a vândut până acum pe Alexandru Mitriță, pentru care a obținut 2 milioane de euro de la Zhejiang Professional FC. Aceeași echipă voia la începutul anului să îl transfere și pe Steven Nsimba, pentru 1,2 milioane de euro, dar mutarea nu s-a concretizat. Cât despre Ștefan Baiaram, el putea lua, la fel ca Darius Olaru, calea Belgiei. Fotbalistul oltenilor a fost dorit de Anderlecht, care a oferit în vară suma de 4,25 milioane de euro, însă Mihai Rotaru a solicitat 5, iar mutarea a picat.

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Mihai Dragomir
Mihai Dragomir
Mihai Dragomir este redactor pe zona de sport la Fanatik. A debutat ca jurnalist la 27 SPORT AS, apoi a făcut parte din echipa celor de la Realitatea Sportivă.
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