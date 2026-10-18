Continuă seceta pentru Ștefan Baiaram. De când nu a mai marcat „perla” oltenilor

Etapa a 12-a din SuperLiga a însemnat pentru Universitatea Craiova un meci pe teren propriu cu Farul. Filipe Coelho l-a trimis pe Ștefan Baiaram în luptă în repriza secundă, dar „perla” oltenilor nu a reușit să își pună amprenta nici în această partidă. De când nu a mai marcat, mai exact.
După ce reușea stagiunea trecută 18 contribuții în total în 50 de meciuri pentru Universitatea Craiova, trecându-și în palmares Cupa și campionatul, iar ulterior și Supercupa, Ștefan Baiaram are un start de sezon nu foarte încântător. „Perla” formației din Bănie a reușit să marcheze ultima dată pe 6 august 2026, într-un 1-1 în deplasare cu finlandezii de la KuPS, în manșa tur celui de-al 3-lea tur preliminar din Europa League. De atunci, el a mai reușit să ofere doar un assist în victoria cu 5-0 în fața FCSB-ului, pe 19 septembrie 2026.
Până acum, el a înscris 4 goluri și a oferit 3 pase decisive, însă în ultima vreme nu s-a mai „lipit” de gol. În tot acest timp, de la ultima reușită a lui Baiaram, colegii săi din atacul Universitatea Craiova au fost mult mai productivi. De pe 6 august și până acum, Steven Nsimba a marcat 3 goluri, Simon Elisor a înscris, cu tot cu meciul contra „marinarilor”, 5, iar Assad Al Hamlawi a trimis balonul în poartă de 8 ori.
Ștefan Baiaram a fost subiectul unei dispute aprinse între Sabin Ilie și Pavel Badea, după prestația sa din partida Universității Craiova cu Getafe, din Conference League. Expertul FANATIK nu s-a ferit să catalogheze evoluția extremei stânga drept „atitudine de mers la shopping”, în timp ce oficialul oltenilor a explicat că Baiaram a avut un rol defensiv important și că presiunea publicului are o amprentă importantă asupra felului în care el prestează pe terenul de fotbal. Însă totul se poate schimba pentru talentatul fotbalist român. FANATIK a aflat că pe adresa campioanei României a venit o ofertă de 3 milioane de euro din China pentru Ștefan Baiaram.
Din informațiile FANATIK, patronul Mihai Rotaru nu exclude posibilitatea de a da curs acestei oferte în mercato de iarnă. Acționarul campioanei României va accepta doar dacă, între timp, nu va apărea o ofertă mult mai avantajoasă din punct de vedere al sumei. China este țara în care Universitatea Craiova l-a vândut până acum pe Alexandru Mitriță, pentru care a obținut 2 milioane de euro de la Zhejiang Professional FC. Aceeași echipă voia la începutul anului să îl transfere și pe Steven Nsimba, pentru 1,2 milioane de euro, dar mutarea nu s-a concretizat. Cât despre Ștefan Baiaram, el putea lua, la fel ca Darius Olaru, calea Belgiei. Fotbalistul oltenilor a fost dorit de Anderlecht, care a oferit în vară suma de 4,25 milioane de euro, însă Mihai Rotaru a solicitat 5, iar mutarea a picat.