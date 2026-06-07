Sport

Continua seria nunților în rândul fotbaliștilor! Denis Alibec s-a căsătorit cu Anca Surdu la Cazinoul din Constanța

La fel ca Tiberiu Căpușă, Alex Pop și Ștefan Târnovanu, Denis Alibec a făcut pasul cel mare și s-a căsătorit cu Anca Surdu, fosta gimnastă. Evenimentul a avut loc la Cazinoul din Constanța
Ciprian Păvăleanu
07.06.2026 | 21:38
Continua seria nuntilor in randul fotbalistilor Denis Alibec sa casatorit cu Anca Surdu la Cazinoul din Constanta
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Denis Alibec s-a căsătorit cu Anca Surdu la Cazionul din Constanța. Foto: Constanța Sport
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Denis Alibec nu a fost convocat de Gică Hagi la echipa națională, așa că a avut timp destul pentru a-și planifica cununia civilă. Atacantul Farului s-a căsătorit cu Anca Surdu, fostă gimnastă, iar evenimentul a avut loc la celebrul Cazino din Constanța.

Denis Alibec și Anca Surdu s-au căsătorit! Cei doi formează un cuplu din 2024

După doi ani de când s-au cunoscut, Denis Alibec și Anca Surdu au făcut pasul cel mare. Cei doi s-au căsătorit la Constanța, în aceeași zi în care Ștefan Târnovanu și iubita sa, Loredana Țurcanu, și-au unit destinele la Iași, la doar câteva ore după ce goalkeeper-ul lui FCSB a apărat poarta naționalei.

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Atacantul Farului Constanța și-a organizat cununia civilă în orașul său de suflet, la malul Mării Negre, chiar la celebrul Cazino Constanța: „Atacantul de la Farul Constanța, Denis Alibec, și fosta gimnastă Anca Surdu, s-au căsătorit duminică, la Constanța, cununia civilă având loc la Cazinoul de pe malul mării, iar cea religioasă la Biserica Sfinții Constantin și Elena. Cei doi, care sunt împreună din 2024, vor deveni părinți la sfârșitul acestui an, urmând să aibă o fetiță”, anunță Constanța Sport.

Cine este Anca Surdu, soția lui Denis Alibec, și cum se înțelege cu „rebelul” de la Farul

Începând de azi, Anca Surdu își va schimba numele pentru a-l purta pe cel al soțului, Alibec. În vârstă de 35 de ani, Anca și-a făcut un nume cunoscut în lumea gimnasticii aerobice. Ea este dublă campioană la această disciplină, atât la în categoria „trio feminin”, cât și în probele de grup. Momentan, ea este retrasă din activitate și va avea o fetiță alături de Denis Alibec. Anca a terminat Facultatea de Educaţie Fizică şi Sport a Universităţii „Ovidius“ din Constanţa, în acelaşi timp cu alte sportive celebre, precum Simona Halep.

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Deși Denis Alibec este cunoscut pentru viața tumultoasă din trecut, Anca recunoaște că ea nu i-a cunoscut acea latură și că în prezent internaționalul român este un alt om: „Da, Denis, într-adevăr, din ce am înțeles, a avut perioade mai tumultuoase, ca orice om. Dar de când ne cunoaștem, îl văd un om destul de liniștit, împăcat și care știe, la fel, care este obiectivul lui în sport, în primul rând, și în viață”, spunea Anca Surdu pentru GSP.

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Ciprian Păvăleanu
Ciprian Păvăleanu
Ciprian Păvăleanu este jurnalist FANATIK și urmărește cele mai importante subiecte din fotbalul românesc, de la SuperLiga și echipa națională până la breaking news, reacții și povești din sport.
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