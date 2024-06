Voința Crevedia scrie istorie în județul Dâmbovița! Echipa U19 s-a calificat în sferturile de finală a Campionatului U19, după ce a învins-o și pe Speed Academy Pitești, scor 1-0.

Continuă visul frumos al echipei neînvinse de 14 luni în România! E la un pas de semifinale, iar antrenorul are primele oferte. Video

și manageriată de Mădălin Ioniță, a ajuns în sferturile de finală ale Campionatului U19. Până aici echipa dâmbovițeană a trecut de Lotru Brezoi, LPS Mircea Eliade și Speed Academy Pitești, campioana din sezonul trecut. Toate meciurile s-au încheiat cu victoria Crevediei, 1-0.

ADVERTISEMENT

În sferturile de finală, Voința Crevedia va da peste CSM Oltenița. Meciul va avea loc sâmbătă, 8 iunie 2024, pe stadionul din Samurcași (Dâmbovița), de la ora 18:00.

Performanța e cu totul și cu totul specială pentru că , iar echipa Voința Crevedia a ajuns la 14 luni în care n-a cunoscut gustul eșecului. În tot acest timp echipa a obținut un singur egal, în rest doar victorii.

ADVERTISEMENT

„Le-am mulțumit tuturor pentru ce trăim la Crevedia. În viața mea a existat un domn. Domnul Stelu se numește și e omul care m-a încurajat să devin antrenor. Mi-a plătit prima licență, m-a trimis la școală și îi sunt recunoscător pentru tot ce am trăit. Dacă dânsul nu m-ar fi susținut atunci, nu aș fi fost aici.

Cu Voința Crevedia suntem înscriși în turneul final U19 organizat de FRF. Suntem singura echipă din Dâmbovița care am ajuns într-o fază superioară. Vrem să câștigăm această competiție. Sunt 19 luni fără înfrângere pentru mine ca antrenor. 19 luni la toate angajamentele pe care le-am avut, adică și la Liga 4 și la U19.

ADVERTISEMENT

Sunt posesor de licență, nu avem probleme. Sper să-mi pot duce proiectul la final. Lumea vorbește despre ce facem noi acolo. Fără falsă modestie, despre Crevedia în ultimii ani s-a vorbit doar despre explozia de la acea stație GPL și despre faptul că a venit Bozieru antrenor. Noi facem fotbal pentru copii. Copiii nu plătesc nimic. Noi suntem altceva”, declarat în urmă cu o săptămână George Bozieru la Spotlight Superliga emisiune care e LIVE în fiecare marți, de la ora 15:00, pe FANATIK.ro.

George Bozieru are mai multe oferte din Liga 3!

George Bozieru a dezvăluit că are și câteva oferte din Liga 3: „Am mai multe oferte de la Liga 3 în acest moment. Sunt deținător de licență UEFA A. Două oferte sunt de antrenor principal, una este de director sportiv, alta de director executiv.

ADVERTISEMENT

Ceea ce mă bucură foarte mult e că nu e pe zona de securitate pe care am făcut-o la Dinamo sau la Rapid. Vin oferte în zona asta unde am eu hobby-ul cu copiii. Nu pot să zic echipele de unde am oferte, am învățat de la oameni mai experimentați să nu divulg până nu ajung la o înțelegere”.